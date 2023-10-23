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媳婦提早拜重陽被婆婆狂唸「祖先會懲罰妳」 神隊友一句話反擊獲網讚

聯合新聞網／ 綜合報導
有媳婦表示，自己因在重陽節前一天祭祖，被婆婆狂唸「祖先會懲罰妳」。示意圖／ingimage
有媳婦表示，自己因在重陽節前一天祭祖，被婆婆狂唸「祖先會懲罰妳」。示意圖／ingimage

今（23）日是重陽節，通常民眾會在這天祭拜祖先與地基主，祈求未來平安。不過，有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她因重陽節當天無休假，因此決定提前一天拜，卻反被婆婆狂唸「隨隨便便改日子拜，祖先會懲罰妳」。

原PO表示，婆婆因重陽節當天要出門，便請她休假幫忙準備拜拜的物品。不過，她在與老公商量是否可提前一天拜，並得到祖先的三個聖筊後，便決定提前在家準備。

然而原PO的婆婆一看到她在提前準備供品，竟不開心的直唸「重陽節是明天不是今天，隨隨便便改日子拜，祖先會懲罰妳…」原PO指出，之後婆婆在自己開始點香拜拜後，也跟著走過來要一起祭祖，卻反被老公酸「妳今天拜的話，祖先會懲罰妳」，這讓婆婆非常生氣。

貼文底下，許多網友稱讚原PO老公，並認為婆婆行為不合理，「拜拜其實是輕鬆自在，不是給人壓力的」、「奇怪…她自己當天出門，沒拜都不怕祖先懲罰，提早拜還生氣，該被處罰的是她吧！」、「我也提前好幾天拜，有擲筊同意就好」、「辛苦了，媳婦難為呀，先生挺妳就好」、「很給力的隊友」、「用她的話反擊，夠爽，老公棒棒」。

重陽節 拜拜 婆媳紛爭

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