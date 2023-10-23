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住院指定過夜陪病！大姑「戀弟情節」太嚴重 人妻嘆自己是名正言順的小三

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，大姑太愛黏著自己的老公，從買賣股票、洗車維修保養，到抱怨公司瑣事，都希望對方出意見。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨，大姑太愛黏著自己的老公，從買賣股票、洗車維修保養，到抱怨公司瑣事，都希望對方出意見。示意圖／ingimage

一名人妻抱怨，大姑太愛黏著自己的老公，從買賣股票、洗車維修保養，到抱怨公司瑣事，都希望對方出意見。讓她更傻眼的是，大姑曾說過若要結婚，條件要找像弟弟這樣的，嚴重的「戀弟情節」也讓人妻直呼：「我怎麼覺得很像名正言順的小三！」

該名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，她和老公結婚前就得知對方常被單身的姐姐依賴，等到兩人婚後，不平衡的感覺越來越明顯。大姑除了生活瑣事、職場苦水會詢問弟弟意見外，就連就醫檢查身體也要對方陪伴。原PO表示，反觀當時孩子就醫，老公卻因為工作繁忙無法陪同，最後只好自己一個人帶去看診。

原PO繼續盤點大姑的「惡行惡狀」，像是婆家距離機場明明只有30分鐘路程，對方即便有車仍讓弟弟接送，搞的老公凌晨4點就要起床，就連回國也是明知夫妻倆有工作在身，還是待在機場等到他們下班，再叫弟弟親自接送，明明這些事都可以叫計程車就搞定。對此，婆婆卻說，大姑只是想給弟弟接送，他們感情很好。

不只如此，大姑某次生病，也是指定弟弟到醫院過夜陪伴，而人妻送餐過去時發現他們不在病床，隔壁病患就說：「她老公陪她去做檢查了」，原PO雖然無奈，但也懶得向對方解釋了。另外，單身的大姑也說，如果要找對象，希望可以找像弟弟條件的男人，讓人妻心裡有些介意。

現在除了婚後生活常受干擾，家庭時間也遭大姑占用，「我真的覺得大姑是住海邊，還是嚴重戀弟情結太嚴重？老公覺得他姐沒結婚又生過大病，所以他責無旁貸，但這樣的照顧陪伴正常嗎？我怎麼覺得很像名正言順的小三？還是我太小心眼？」

對此，網友紛紛表示，「只差大姑出國旅遊沒要妳先生陪同一起去了，不然還真像是情侶或夫妻」、「這樣就已經超越正常姐弟的互動了，不是說不可以找弟弟，但事事都找弟弟就很有問題」、「像極了單親媽媽的妳辛苦了」、「妳老公沒有反抗，所以是老公問題很大，寧願要陪姊姊就醫，也不想帶自己孩子看醫生」。

婆婆 結婚 單身 老公

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