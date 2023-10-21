參加前任婚禮！女子突收到紅包「打開一看淚崩」：開始後悔了

感情的世界很複雜，有時候就算相愛可能也無法走到最後。中國山東有一名女子去參加了前任的婚禮，卻收到了一個紅包，回家打開一看「忍不住淚崩」，也讓她感到後悔。

綜合陸媒報導，山東一名女子開心的去參加前任婚禮，結果臨走時她收到了一個紅包，女子回家拆開一看，發現裡面放著一把梳子，加上紅包的封面寫著「確認過眼神，遇到對的人」。

女子看完後內心的情緒再也忍不住，開始痛哭，從描述來看，男生應該對她是有情義的，但因為礙於性格方面，最終讓兩個人錯過。

女子表示，她和前任戀愛了三年，兩人因為個性不合分手，但一直有保持聯絡，就以朋友的身份相處，即便男生又有了相親對象，她們仍然沒有斷了聯繫。

不少網友也好奇前任送梳子的含義是什麼，其實從古代習俗來說，通常是情侶之間才會送梳子，有代表相思、愛情之意思，梳子也有給人好運的意思，因此一個男子如果送女人梳子，也有希望她能有美好未來的意思。