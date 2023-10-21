男意外發現孕妻外遇對象是親哥！大哥竟回「大嫂也願意交換」

發現妻子外遇已足以令人崩潰，更何況出軌對象是自己親人！1名台灣男子在網上發文大爆「家醜」，表示日前提早下班回家，意外發現懷孕妻子「脫光光」從他親大哥的房中走出來，而大哥被揭穿後竟然不覺羞恥，反而邀請他進行「換妻性愛」。男子又驚又怒，更擔心妻子腹中骨肉是大哥的，不知如何面對。

該名台灣人夫在Dcard以「我老婆外遇我親哥哥」為題發帖控訴妻子與他大哥發展婚外情。他表示父親去世多年，他與懷孕的妻子、母親、哥哥、大嫂一同居住在台北。他每日需往返新竹工作，上周因身體不適，下午請假提早回家，結果一回到家就聽到大哥房中傳出叫床聲。當時他沒有想太多，直接進了自己房間。沒想到他妻子不久後突然開門進來，而且全身赤裸。

人夫頓感不妙，飛速跑進大哥房間質問他與妻子發生何事。沒想到被識破外遇的大哥一點也不慌，反而勸他不要生氣，還邀請他「換妻」，也歡迎他與大嫂發生關係，並表示「我老婆跟你老婆講好想要交換，我老婆也對你有好感」。

男子頓覺三觀盡毀，不知如何應對。由於妻子懷孕不足3個月，他懷疑孩子並非他的，而是大哥的，「今天不是被我抓姦在床，誰知道會發生什麼事，搞不好還要幫我哥養小孩」。

貼文引起網友熱議，不少人都認為情節離譜，「這個真的超可怕！無法想像要怎麼跟家人繼續相處」、「現實遇過類似故事」，亦有網友質疑真偽，「寫得很好，你爸看到也要爬起來參加了」，原po強調是真實發生，「誰跟你寫得很好，我他X都快瘋了」。

延伸閱讀：

帽事！丈夫11年前外遇獲原諒 以為婚姻美滿 驚揭妻咁做出軌7男

驚覺兒子似鄰居 DNA鑑定結果太狗血 專家爆人妻外遇更癲個案

文章授權轉載自《香港01》