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42歲三寶媽突然懷孕 大女兒崩潰：跟我差20歲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他親戚意外懷孕，孩子跟大女兒相差20歲，讓大女兒直呼不能接受。本報資料照片
一名網友表示，他親戚意外懷孕，孩子跟大女兒相差20歲，讓大女兒直呼不能接受。本報資料照片

手足間的年齡差距過大，可能會有代溝。日前有位網友表示，他親戚是一位42歲的媽媽，最近又懷孕了，而她20歲的女兒崩潰喊「不能接受」，讓他求解「該怎麼幫親戚安撫孩子？」

一名網友在PTT發文表示，他親戚身為三寶媽目前42歲，三個孩子中大女兒20歲、大兒子17歲、小女兒11歲，近期她又懷孕了，而且已經孕期超過6個月了，大女兒態度強烈反對，大兒子無感，小女兒則很期待新生兒的誕生。

原PO表示，大女兒好像是擔心年紀差距過大，會有一些問題，而親戚的態度則是非常期待，因此他好奇「要怎麼幫忙安撫大女兒？」

對此，網友們回應「不要要求大女兒幫忙顧跟養小孩就好了吧」、「反對的理由可能是覺得資源會被排擠？」、「長女或許擔心以後照顧小孩變成她的責任」、「她心裡可能覺得被家庭切割了，應該是想到家產問題」、「長女一定是覺得從小什麼都要讓小的，現在又多一個」、「也許擔心媽媽是高齡產婦，會有生產危險？」、「姊姊可能擔心帶妹妹出門被誤認成媽媽，回家又得照顧孩子」。

懷孕

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