女友爸媽要求他每年三節拜訪 還挑明提一要求惹怒眾人

男女交往期間都會帶對方到自己家裡見見父母親，熟悉一下彼此，不過有一名男網友發文抱怨日前到女友家拜訪，對方父母竟然希望往後他能照三節（春節、端午、中秋）去拜會，甚至還要求送禮盒、紅包，讓他超傻眼。

這名男網友在「爆料公社」表示，今年中秋節去女友家拜訪，因為是第一次和對方父母親見面，因此買了月餅和水果當伴手禮。當天中午和女友家人吃飯時，對方爸媽稱讚月餅很好吃，還意有所指地表示希望明年也能吃到。不僅如此，還直接挑明地告訴原PO，希望他每年三節都能去拜訪，而且禮盒一定要，最好還能包點紅包，讓他傻眼地說「現在都是這樣嗎？」

不少人看了直呼誇張，「你被當凱子了」、「哪有剛交往才半年就要紅包，沒這個習俗。這麼敢開口的父母，你自己要謹慎，萬一分手了，必定會有爛尾收拾」、「我認為主動的明示有點誇張了」、「會要東西的趕快放生」、「自己的爸媽紅包先包吧，禮盒先送吧。去對方父母家，送禮盒是一種敬意，紅包就不必了」、「她家人沒有把你當自己人，哪有一開口就要錢，我怕前面認識冰山一角，後面無理的要求不知道會有多少」。

還有網友建議女方也應該比照辦理，「請女友三節也比照辦理，帶禮盒包紅包給版主爸媽，就很OK」、「互相，女友也要帶禮盒跟紅包給你的爸媽，禮盒一樣、紅包也要一樣金額」、「那就互相，你都做到這樣禮數，女友有相同禮數對待你父母嗎？」、「女方會包給男方父母嗎？女男平等」。