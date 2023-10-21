老公月薪7.5萬「住娘家白吃白喝」 嗆要她出門賺錢

婚姻是門難題，若是遇到豬隊友更是難熬。有女網友抱怨，她的老公每個月薪水7.5萬，只要負擔7800元的車貸，兩人住在她的娘家，他卻抱怨沒錢付小孩的學費，不只要求她的媽媽幫忙顧孩子，也要求她出門工作貼補家用。其他網友看完狠酸「是入贅嗎？」

一名網友在匿名公社發文表示，她與先生育有三個小孩，兩人目前住在自己的娘家，先生月薪7.5萬元，只需負擔7800元的車貸，並沒有給家用費，她另有做家庭代工，雖然錢不多，但每個月都會多少貼補她媽媽日常生活開銷。

該網友說，她的先生經常要求她出門工作賺錢，她回絕表示「那孩子誰顧？」先生回答「叫你媽媽去顧孩子，就自己的孫子孫女不願嗎？」她則回嗆「為什麼不叫你媽媽顧？我們現在住我爸媽房子，沒收你房租水電伙食費，你好意思嗎？當初我們跟你媽住的時候，你媽也沒有幫忙，憑什麼我媽就要幫忙顧孩子？」

該網友表示，學校寄送繳費通知時，先生的媽媽從未幫忙支付，反而是她媽媽會幫忙處理，但先生也沒有還錢，跟他討錢只會得到一句「沒有，沒有多餘的錢了」，她不解問先生，「你一個月薪水去哪了？憑什麼要我媽媽幫我們，你當我爸爸媽媽什麼，提款機還是超人？」先生則拒絕溝通，摔門離開。

其他網友紛紛留言「妳還有時間在這裡討拍，妳應該先去看一下眼科」、「搬出去住，不要累了妳爸媽」、「有這種老公比單親還慘！不離嗎？」、「到底當初為什麼結婚」、「不能搬出去嗎」、「基本上先生的收入都是要繳給妳才是，都生三個了，算一算他的生活費，其他都該給妳去精算」。

還有人留言「入贅嗎？入贅的話就算了吧，沒入贅就叫他入贅，不肯就趕快止損啊，沒人在享受入贅的福利，小孩娘家養，老婆小孩還通通他家的，嫁個女兒出去，養外孫就算了，還要連帶多養這麼多外人，有這樣的冤大頭嗎？」

不過也有人說「大家都愛說有利於自己的事，討拍，通常與事實不符，房貸車貸都攤開來算算，能生小孩到第三個，現在的女生沒這麼笨，通常有不想說的事情，轉向發文討拍」。