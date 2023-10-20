新婚5天就出軌！他撞見老婆勾小王進出旅館 氣炸攤牌離婚

現代人對於愛情的觀念越來越薄弱，以至於出軌的情形越來越多。一名男網友在Dcard透露自己才剛新婚，連婚禮都還沒辦，沒想到新婚第5天就被他發現老婆竟然外遇偷吃，讓他氣得最後攤牌離婚，貼文一出讓許多人給予安慰並力挺。

原PO發文表示今年櫻花季時和老婆去日本拍婚紗順便度蜜月，10月初才去登記結婚。結婚後剛好遇到國慶連假，因為要開店，原PO就叫老婆回老家陪爸媽。當時有客人訂了貨，他騎車送貨去給對方，回家時停在便利商店買東西，沒想到竟然撞見老婆跟一個男人十指緊扣，兩人穿著旅館的浴袍跟紙拖鞋到便利商店買東西。

原PO說自己當時戴著全罩式安全帽、口罩，再加上平時都是開車接送，所以她不熟悉原PO騎車的裝扮，因此才沒有認出他來，但這一切都被安全帽上的行車紀錄器給拍了下來，讓他氣憤難平地說「新婚5天就拍到老婆出軌，她還認不出我，我的婚白結了」。

連假休完後，他叫老婆在娘家多住幾天，雖然藉口自己工作很忙，要她多陪爸媽，但其實是因為自己不想見到對方，也順便藉此找律師。原PO事後跟老婆攤牌，發Line表示自己看到的一切，雖然女方坦承自己錯了，希望能獲得原諒，但他不接受，堅持要離婚。原PO想把去日本的費用要一半回來，還有她購物的錢要全還，再加上喜餅也都發了，認為女方應該要還錢，婚宴訂金也應該要賠償。

但女方給的理由是去日本和發喜餅是她出軌前發生的事，因此只願意賠喜餅的錢，退還婚戒跟金飾，其它的錢應該是要由原PO出才對，甚至還說女生二婚很難找對象，男生二婚很好找，所以自己很吃虧，這讓原PO聽了難以接受，最後只能對簿公堂。

不少人力挺原PO快點離婚，「走到這地步了，讓法院處理吧，犯不著跟她有的沒的」、「我覺得她有可能在你們還沒結婚前就出軌了，我也很佩服你的果斷，馬上找律師準備離婚」、「為你的果斷拍手！你會難過，但是你自己救了你的人生，不要心軟告到底就對了」、「我是覺得你快解決離婚，認賠殺出，為了錢跟她糾纏不值得，賠進去的時間精神只會更多，接觸多了如果心軟你就毀了」。