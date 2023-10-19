夾菜能看？聚餐遭男友爸諷「手短」她委屈被提分 網賀：恭喜離開雙寶男

一名女網友說，先前他與男友家人都相處愉快，不過就在中秋節要一起聚餐時，只因男友做了一個動作，男友爸就對她冷嘲熱諷，後來從男友口中得知，他爸媽不同意他們交往，最後因男友表示無法改變現狀，便以分手收場。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，她與男友交往近一年，先前與他家人相處融洽，與男友爸媽出遊時，男友媽也是有事情就會找她幫忙，只要男友爸媽隨意說喜歡什麼，原po就會主動買來給他們，也時常會關心他們。

沒想到中秋節時，大家一同到快炒店用餐，男友只是順手夾菜給她，男友爸卻當場說「你女友手短夾不到嗎？不要在外面這樣，男生夾菜給女生怎麼能看？」，讓場面瞬間凝結，後來在用餐過程中，男友爸仍持續帶著嘲諷地語氣說「女友手短啊，菜拿過去一點」。

聚餐結束後，她忍不住向男友哭訴，隔天男友媽就傳簡訊向她道歉，並表示不要放在心上，原po用禮貌且委婉的方式表達她的心情，男友媽則回覆「一家人就是要這樣溝通」。就當她以為事情過去時，某天她與男友出遊，回程下了場大雨，男友請弟弟開車來接他們，弟弟表示沒問題，然而爸爸卻問她男友「為何不要坐捷運？」。

讓她不禁想，為何在家人需要幫忙時，男友總是馬上幫忙，但當他們需要幫助時，卻是得到這種回覆。後來，男友告訴原po她爸媽不同意他們交往，因為男友爸覺得，身為晚輩的原po在媽媽道歉時，應該要說「媽媽，您無需道歉」，也覺得她這個人小題大作，並且再也不想看到她。

而男友則無奈表示自己無法改變這一切，畢竟未來還想繼續住在家裡，所以只能選擇跟她分手，讓她聽了相當心寒，「難道我說出我的感受，真的錯了嗎」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「分手對你來說才是好啊！沒結婚他爸就愛就針對你，等結婚後會有你受的」、「這樣子的男生，趕緊分手放生！對妳是最好的一件事情」、「這種家庭不快逃留著幹嘛」、「這種雙寶男比媽寶更可怕，這種充滿大男人主義＋專制的家庭更是夢魘」。