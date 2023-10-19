夫家長輩硬餵熱牛奶燙傷孩子！人妻抓狂留「離婚協議書」秒閃

結婚之後，男女雙方即使本身感情上沒有太多問題，卻也可能因為與對方家庭的衝突，而產生許多糾紛，甚至可能導致離婚的風險。近來日本媒體，就報導了一則這樣的感情案例。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，一位化名七瀨信子的50歲女性，19歲時認識一位大她五歲的金融業男子，兩人順利在隔年結婚，並在21歲生下長男、22歲生下長女，以及24歲生下次男。夫妻兩人工作的同時，也都平均分攤顧小孩、餵牛奶和換尿布等責任。

夫妻倆在一開始時，是住在夫家大家族的老家內。然而，即便丈夫老家確實寬敞，但也住了許多他的兄弟姊妹，平常缺乏隱私，生活起來反而不自在。更糟的是，祖姑（丈夫的奶奶）還會插手管嬰兒的事，但平常不做家事的她，又常常把事情搞砸。

像是當初長男孩小時，有一次祖姑要餵奶，結果才剛用熱水泡好牛奶，就沒放涼直接餵給長男喝，造成長男喉嚨燙傷，一時之間連牛奶都喝不了。且到了長男1歲的時候，同樣又發生祖姑拿熱水給小孩喝的意外。當七瀨責問這件事情時，祖姑卻只笑笑的說「我搞錯了」絲毫不當一回事。

由於認為這樣的家庭，實在無法養育兒女，於是七瀨表示想要搬出去，卻遭致夫家的反對。七瀨一氣之下，乾脆留下一張離婚協議書在老家，自己帶著小孩離開了。丈夫在發現離婚協議書，和七瀨商量過後，決定陪著她一起住在外面。儘管老家還是頗有微詞，但總算因為這樣的關係，順利養育兒女長大，也保住了婚姻。