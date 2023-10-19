原訂在30歲生日結婚 男友卻在臨時反悔跑了「想忘掉這一天」

婚姻是終身大事，而如果男女雙方已經訂了婚，卻又臨時取消，肯定會引起相當嚴重的騷動。近來日本媒體，就有這麼一則感情案例。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名由美的36歲單身女性，過去其實有著想結婚的念頭。就在差不多七年前，他那時有一位從學生時期就認識，彼此交往長達十年的男朋友。兩人決定要在由美30歲生日那天結婚，如此一來，雙方就肯定都能記得結婚紀念日是哪一天。

然而就在婚禮的前五個月，男方卻突然通知，表示想要毀婚，讓由美相當錯愕。這才發現原來是男方在職場裡，認識一位23歲的女性後輩。這位後輩對男方抱有好感，多次展開追求。一開始男方還會拒絕對方，但久了之後，漸漸也對這份新的邂逅有了好奇心。

最終，男方接受了女後輩的告白移情別戀。由美知道後，嘗試和男方溝通的兩個多月，卻依然沒有辦法挽回，最終宣告毀婚。而為了這場婚姻，事先準備的婚禮、蜜月旅行、新房子頭期款及戒指等等的毀約費用，理所當然地通通都由男方承擔。

即使如此，仍然無法弭平由美內心所遭受的巨大打擊。隨後一年都一直過著魂不守舍的生活，更是想抹去自己「三十歲生日」的這一天。後來她在律師的建議下，向男方求償大筆的慰問金，作為往後過生活的本錢。然而不管是多大的金額，也已經讓她對感情徹底死心，決定不再找尋對象。