2女兒想讀國外研究所...打亂老爸退休計畫：我要金援到何時？

大概三年前，我在大學同學會見到南洙時，發現他與過去判若兩人。南洙是高階公務員，他的妻子是高中老師，兩個女兒則在國外留學。幾年前，南洙還是眾人欣羨的對象，現在卻是憂愁滿面。一直喝著悶酒的南洙沮喪說道：

「再過幾年，我就六十歲了，真不懂孩子的書怎麼都讀不完。我到底要幫她們到什麼時候⋯⋯」

「你家老大不是畢業了嗎？她不想上班嗎？」

「她之前在幾個地方實習過，可是她說相關領域至少要讀到碩士，大學畢業是不夠的，所以問我可不可以再多幫她一下。她都這麼說了，我實在不好拒絕。但幾天後，今年要畢業的老二也打給我，說自己要繼續攻讀碩士。那天晚上，我真的忍不住哭了⋯⋯美敬，我究竟該怎麼做呢？」

源源不絕的後援陷阱

看著他半白的頭髮和消瘦的臉頰，我不禁嘆了口氣。身為肩負子女夢想與未來的家長，他的眼前滿是重擔。

南洙夫妻從以前就對子女教育特別熱衷。女兒們升國中時，一個送到美國，另一個則送到英國。所幸她們沒有辜負父母的期許，學業成績都相當不錯。問題出在學費和生活費，美國已經很誇張了，英國的物價更是高得嚇死人。每當匯率波動時，南洙夫妻的帳戶餘額就會跟著波動。

這十年來，南洙夫妻在女兒身上花的錢早已超過十億韓元，兩個人的薪水有七○％以上是教育費用，剩下的只有一間小小的房子和年金。本來以為孩子經濟獨立後，他們可以在退休前三年存一點錢，但現在這些錢看起來都得拿去繳孩子的研究所學費。

他的兩個女兒自私嗎？我覺得不能這麼說。沒有幾個小孩知道父母賺錢有多辛苦，畢竟他們按時收到零用錢和學費，想買什麼就買什麼，很難得知父母的經濟狀況。同住一個屋簷下的小孩都不清楚父母的狀況了，遑論生活在他鄉的小孩？每個月都有收到匯款，通話時父母永遠說自己過得很好，他們不可能知道父母的生活有多艱困。

身體和心理上的遙遠距離，讓小孩無法體會父母的處境和感受，他們終究會變得自私，這再自然不過。因此，兩個女兒說要讀碩士並非沒有道理。然而，父母要是突然拒絕後援，小孩會難以接受這個情況。他們很有可能認為這是在否定自己，因而受到傷害。

此時，父母如果把忍了十年的話全說出口，對小孩說：「你知道為了幫你繳學費，我們這段時間是怎麼過的嗎？」小孩勢必也會反駁。

「我有說要去留學嗎？還不是爸爸媽媽一廂情願。我當時根本不會說英文，還要想辦法和陌生的外國小孩相處，你們知道我有多辛苦嗎？」

基於一定要獲得好成績的壓迫感，小孩的壓力不輸辛苦送他們出國的父母。尤其是從小離開父母、獨自在異鄉長大的小孩，內心往往更脆弱，生活也會過得更辛苦。

事實上，我周遭有很多從小出國留學的小孩都苦於憂鬱症。二十多歲的小孩尚未完全長大，也沒有什麼成績，父母卻說不再提供後援，見到對方時自然只會感到心疼、抱歉。

南洙夫妻有公務員退休金，情況還不算太差。為了送小孩出國留學，花光養老金的人不在少數。我有個同學離婚後，依然一邊當家教一邊支付子女留學費用。但他沒有錢買機票，所以不能去美國看兒子。對他來說，根本沒有所謂用在自己和自己未來的資金。已經六十歲的他，實在太孤單了。這就是把絕大部分財產花在教育子女的結果，世界上有比這麼做更危險的投資嗎？

如果不想讓投資淪為賭博

我時常告訴養家餬口的四十多歲家長，教育費終歸只是教育費，把生活費挪作教育費很危險。教育費最多不應超過家庭預算的三○％，以這種條件把書讀好、成長茁壯的小孩才是真正的人才。花費九○％的小孩無法靠讀書得到成功。金錢或許可以短暫使他們像個人才，但是無法長久。

就算是自己的小孩，你也要冷靜判斷。假如子女不值得繼續投資，就應該盡快認賠出場。很多父母捨不得過去投入的費用，覺得再撐一下就可以得到成果，無法輕易收手，甚至連事業資金也拿來當教育費。到最後，子女教育成了一種賭博。

無論小孩看起來多優秀，也不要貿然期待他們會變成比你更好的人，照顧你一輩子。對年幼的子女來說，他們有什麼理由，非要變得比你更成功呢？子女通常要到四十歲左右，收入才會和你現在差不多。等到那個時候，他連照顧自己的小孩都很吃力了，要如何撫養父母？假使這項投資失敗，你也不能埋怨小孩，更不能叫他們把錢吐回來。因此，投資太多教育費用，怎麼看風險都很高，甚至會搞砸最重要的親子關係。

神奇的是，相較於投入大筆教育經費、被當成寶貝養大的小孩，沒花多少錢、靠自己努力長大的小孩多半更照顧、孝順父母。由於他們的自尊感高，當他們發現父母力不從心時，就會分享自己的力量。換句話說，他們深知父母有可能需要照顧。然而，砸錢養育的小孩受到父母管控的時間較長，自尊感相對低。因此，他們就算長大成人，照樣會仰賴父母，繼續接受援助。

別讓學費引發黑字倒閉

上課的時候，我都說結婚等同「創業」。兩個「大股東」聚在一起，成立「總公司」，然後生出「子公司」。承擔家庭命脈與未來責任的大股東必須冷靜評估財務狀況，決定自己該投入大量本錢長期投資子公司，或是投資能馬上獲利的總公司。假如過度投資子公司，總有一天會耗盡總公司的資金。

多數四十多歲的人在子女的教育路上迷失方向，引發「黑字倒閉」。有夢想與能力的人錯將資金全用在小孩身上，沒有投資自己，結果走上破產一途。

投入大筆教育資金，卻得不到好結果的根本原因在於，家裡少了一個規畫長期策略與願景的 CEO。子女顧著做父母交代的功課，沒有餘力思考未來。為人母的，注意力也全放在期中考、期末考等六個月內的短期成果，不曾想過子女的未來，以及十年後這個家會變成什麼樣子。

為人父的，則不得不聽從妻子的決定。倘若想對妻子堅不可摧的教育哲學提出質疑，必須先弄懂教育趨勢，還要熟悉各種未來變化，但他們根本沒有時間這麼做。縱然是一家之主，在外面也呼風喚雨，回到家還是會當個旁觀者，選擇不和妻子起衝突。因此，家裡沒有人能預料到十年後的事。

企業進行投資前，一般都會對投資對象進行無數次的調查和研究。可是我們竟然冒著極大的風險，盲目投資連資金能否回收都難以確定的子公司。凡是有點常識的 CEO，絕對不會做出這種決定。

因此，如果你把三○％以上的家庭預算花在教育上，務必重新擬定長期經營策略。盡量減少與隔壁鄰居小孩比較後的不安或挫折感產生的教育費用，多考慮小孩的長遠發展。研究十年後的世界會是什麼模樣，針對重點進行教育，就是一個不錯的方法。

比起小孩，先投資大人吧！

那剩下來的預算呢？必須用來投資夫妻當中比較有潛力的那個人。換言之，夫妻必須提前規畫第二人生，編列必要預算，藉由投資賺進這筆財富。你可以把它視為你們一家的穩定型夢想 ETF（指數股票型基金），每個月定期投資。

人的事情很難說。從事成人教育三十載，我的心得是大人就算只花三年學習，也能變得判若兩人。同樣花費三年，小孩不一定有收穫，但大人可以馬上得到成果。大人的學費比小孩少很多，學了能夠立即應用，對收入和職涯發展又有幫助，相當值得期待。

如果你因為投資自己而感到內疚，肯定是誤解了父母的角色。除了小孩以外，大人也是人才。依我看，很多父母比小孩更有才華。二十歲以後就沒有好好成長過的你，難道不該在四十歲時抓緊時間成長嗎？

金流最通暢的四十歲是促進成長的最佳時機。臨近退休時，我們通常會對投資自己這件事卻步，所以應該在收入相對穩定的時期事先擬定對策。你想在四十多歲時投資自己並從中獲利，在五十多歲時以這筆錢追加投資，然後在六十多歲時實現經濟穩定？還是在四十多歲時對子女教育孤注一擲，在五十多歲時沒有本金做任何投資，然後在六十多歲時靠養老金苦撐呢？

四十歲的選擇不僅會改變你的人生方向，也會決定第二人生的幅員。夫妻兩人之間至少要有一名改革者，才能為十年後的未來進行規畫。這個人必須盡一切可能認真學習，若有必要就算與另一人起爭執也無所謂，但求降低家人可能面臨的風險，理性進行「分散投資」。 《40歲起的人生課》。圖／先覺出版提供

不久前，我從別的朋友口中聽到南洙的消息。他的兩個女兒最後還是上了研究所，南洙則快要退休了。我偶爾會想，要是從大學時期就很聰明、有能力的南洙當初做了其他選擇，故事會怎樣發展呢？假如他把其中一部分的教育費用投資在自己身上，現在會過著怎樣的人生呢？南洙充滿後悔的表情停留在我的腦海中很長一段時間。

還有穩定收入的四十歲，就是最好的機會。不要只看眼前、光顧著投資小孩，認真投資最有成長潛力的自己吧。

(本文摘錄自《40歲起的人生課》，先覺出版，未經同意禁止轉載。)