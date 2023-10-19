我家沒房子...都怪爸媽不努力？30歲的他：體諒每個年代有難處

有天在網路論壇看到這篇主題「家裡沒房子會埋怨父母嗎？」我開始反思家裡的經濟狀況，以及我們家是怎麼一路一起走過來的，雖然生活不容易，成長過程中我們也吃飽喝足，一直以來都有個遮風避雨的地方，這些都是媽媽努力給予我們的，一個人要拉拔幾個孩子長大非常困難，怎麼可能還有辦法買房子？這麼一想後，根本無法產生埋怨的情緒，反而更珍惜現在擁有的一切。

或許有些人會說父母那個年代房價很低，如果當時買下來的話，現在也早已還完了。的確台灣房價一直在飆漲，現在看十年前的房子，可能都價差好幾倍了，何況是數十年前的房子。但難道要因為家裡沒有房子而抱怨嗎？我覺得是不必要的，因為不是每個人都懂得為自己買進資產，時空背景會影響一個人的決策，像是以前的人可能也很難想像現在多數人會不結婚、不生小孩。現在30幾歲的我們會覺得一個人很好，想要做什麼就做什麼，不用被婚姻關係束縛，以自己經濟狀況來說，顧好自己都有困難了，更不用談需要花費大筆資金的事。

既然每個時代都有他們的問題存在，當時沒有買房一定有各自的理由，時間都已過去，追究也沒有太大意義。 《30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理》。圖／如何出版提供

我姊跟我說：「你不覺得雖然我們家沒有什麼錢，但至少沒有要我們還債什麼的。」聽了覺得很感動，雖然每個月有房租和固定開銷要繳，但沒有家庭負債是非常值得感激的事。每個人能夠為這個家付出一點，將彼此的力量集結在一塊，家庭的凝聚力也會逐漸提升，就算從小到大都沒有自己的房子，還是這樣走過來了，未來要買房再想辦法就好。

換個角度思考，現在我們的賺錢機會比父母那個年代還更多元，雖然以前可以用較低價格買房，但他們的收入來源也較單一，可能一生就做一份工作，辛苦養家負擔房貸；而現在我們可以藉由網路打造自己的事業和多元收入。每個時代都有其困難的點和可藉機發揮的地方，如果我們能早點認知這件事，就不會將自己困在自我否定和負面情緒裡。

反思筆記 ●我們現在的衣食無缺和健全身體，都是父母努力後的結果。

(本文摘錄自《30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理》，如何出版，未經同意禁止轉載。)