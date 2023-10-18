過年不想面對機車婆婆 過來人教藉口：每年冬季都會得流感

幾個月後又要過年了，親戚團聚雖然值得開心，但也有人不樂意跟一大堆親友相見。日前就有一名媳婦抱怨「除夕夜和大年初一不想回婆家受苦，有什麼理由可以回絕夫家的呢？」對此，網友們花招百出，有人建議說「我每年冬天都會得流感」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，過年又將到來，她不想回婆家受苦，急問網友「有什麼藉口可以拒絕回夫家？大家都是怎麼說的呢？」

對此，網友們提供各式花招，有人建議「安排出國旅遊」、「有工作嗎？公司雙倍的薪加班」、「娘家有幾億的遺產，我要回去處理一下」、「就說自己生病了，每年冬季都會得流感」、「得什麼傳染病吧，不然酒駕被關也不錯」、「我都說要跟老公去環島，連娘家都不回去」、「腸病毒～上吐下瀉嘴破」、「染疫了」、「說自己染新冠肺炎」。

不少人都點出重點是另一半的立場與支持，「直接跟老公說不想回去」、「既然不喜歡，就回各自的家，不要強迫對方」、「直接跟隊友說不想去就好，如果老公強迫妳去，就直接跟他吵架，各自回自己家有多好？」、「我覺得老公是重點，直接要求老公跟婆婆講就好」、「先生的支持跟保護很重要，直接跟他說妳不去了，不然每年都要想理由，妳會很麻煩」，也有少數人更絕，直接建議「離婚」、「分手吧！你們不適合」。