快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

現代人即使高薪也不願生小孩？ 網曝長輩「以利交換」才肯生

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友說同學現在都「年收百萬起、有車有房」，但不少人都不生或只生一個小孩，他好奇什麼情況大家才肯生小孩。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有網友說同學現在都「年收百萬起、有車有房」，但不少人都不生或只生一個小孩，他好奇什麼情況大家才肯生小孩。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

台灣近年來面臨少子化問題，現代年輕人晚婚晚育甚至寧可單身。一名網友和大學同學聚餐，有不少同學都功成名就，「年收百萬起、有車有房」，雖然他們都有家庭，但不是沒生就是只生一個小孩，於是他好奇，「什麼情況大家會願意生小孩啊？」。

一名PTT「八卦版」發文，他前幾天和大學同學聚餐，有不少人都功成名就，令他相當羨慕，但他發現雖然對方有家庭，卻幾乎都不生或只生一個小孩，現場也不乏年收百萬起，有車有房的成功人士，他也認為，現代人的收入和生活品質都大勝父母及祖父母，房價雖然高，但即使沒有房也能租屋，更別說台灣有健保，生產及看病相當方便，於是他相當不解，既然食衣住行都不缺，為何出生率卻越來越低，「大家在等什麼呢？」。

網友紛紛表示，「大概是錢用不完，小孩不用自己養」、「能對小孩子負該負的責任時，我就會想生～」、「身邊有生的都是長輩用頭期、房子交換的」、「生了一個覺得很累，不想生第二個了，不過有時候工作很累，回家看到小孩真的會蠻開心的」、「國泰民安、沒戰爭、沒通膨、制度完善、有人教有人帶」、「爺爺奶奶是收租仔，爸媽也是收租仔才考慮一下吧」、「有很多錢，需要有人繼承的時候，像馬斯克可以再生幾百個」、「房價是萬惡的淵源」、「當我覺得我可以對小孩跟另一半負責的時候，可是我想我這輩子沒機會了哈哈」。

父母 長輩

延伸閱讀

幻想擁有自己的房間？他曝辛酸感想：無法滿足基本需求就不要生

「100萬能幹嘛？」她嘆養不了車買不起房 網分析：起始錢滾錢

繼承遺產賣掉其房子…因少「這動作」！ 弟稅金60萬竟是哥哥的六倍

才剛結婚公婆急抱孫「男22萬、女8萬」 人妻怒：還活在清朝？

相關新聞

現代人即使高薪也不願生小孩？ 網曝長輩「以利交換」才肯生

台灣近年來面臨少子化問題，現代年輕人晚婚晚育甚至寧可單身。一名網友和大學同學聚餐，有不少同學都功成名就，「年收百萬起、有車有房」，雖然他們都有家庭，但不是沒生就是只生一個小孩，於是他好奇，「什麼情況大家會願意生小孩啊？」。

老公很會察言觀色…老婆「洗衣洗到8千元」 網感嘆：每次都只洗到衛生紙

若平時晾衣服的時候，發現洗衣槽中或衣褲口袋裡有錢，會不會感到小確幸呢？日前有一名媳婦發文分享洗衣洗到千元大鈔的經驗，引發網友羨慕「妳老公很疼妳呢」。

金玉涼言

以前家書抵萬金；現在視訊不用錢。

【當代散文】林文義／詩人，遠在北西北

如果不能做偉大詩人，願做偉大的朋友──瘂弦

【當代散文】張素貞／照虛耗——點那麼一盞燈

宋人在歲暮年尾，向頑皮鬼「虛耗」宣戰，試圖嚇阻搗蛋精靈糾纏蠱惑，讓人虛耗時光，一事無成。

幾米／空氣朋友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。