現代人即使高薪也不願生小孩？ 網曝長輩「以利交換」才肯生

台灣近年來面臨少子化問題，現代年輕人晚婚晚育甚至寧可單身。一名網友和大學同學聚餐，有不少同學都功成名就，「年收百萬起、有車有房」，雖然他們都有家庭，但不是沒生就是只生一個小孩，於是他好奇，「什麼情況大家會願意生小孩啊？」。

一名PTT「八卦版」發文，他前幾天和大學同學聚餐，有不少人都功成名就，令他相當羨慕，但他發現雖然對方有家庭，卻幾乎都不生或只生一個小孩，現場也不乏年收百萬起，有車有房的成功人士，他也認為，現代人的收入和生活品質都大勝父母及祖父母，房價雖然高，但即使沒有房也能租屋，更別說台灣有健保，生產及看病相當方便，於是他相當不解，既然食衣住行都不缺，為何出生率卻越來越低，「大家在等什麼呢？」。

網友紛紛表示，「大概是錢用不完，小孩不用自己養」、「能對小孩子負該負的責任時，我就會想生～」、「身邊有生的都是長輩用頭期、房子交換的」、「生了一個覺得很累，不想生第二個了，不過有時候工作很累，回家看到小孩真的會蠻開心的」、「國泰民安、沒戰爭、沒通膨、制度完善、有人教有人帶」、「爺爺奶奶是收租仔，爸媽也是收租仔才考慮一下吧」、「有很多錢，需要有人繼承的時候，像馬斯克可以再生幾百個」、「房價是萬惡的淵源」、「當我覺得我可以對小孩跟另一半負責的時候，可是我想我這輩子沒機會了哈哈」。