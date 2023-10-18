老公很會察言觀色…老婆「洗衣洗到8千元」 網感嘆：每次都只洗到衛生紙

若平時晾衣服的時候，發現洗衣槽中或衣褲口袋裡有錢，會不會感到小確幸呢？日前有一名媳婦發文分享洗衣洗到8千元大鈔的經驗，引發網友羨慕「妳老公很疼妳呢」。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文分享，「請問大家，有洗先生衣服洗到千元大鈔的經驗嗎？」原PO表示自己從來沒有洗到過，因為先生都習慣把錢直接放在錢包裡。但是她婆婆就很愛跟她講「又洗到公公的數千元大鈔」，讓她好羨慕。她覺得那種小確幸，跟先生將薪水直接上繳到她手上是不一樣的。

原PO透露，有一天晚上洗衣服的時候，居然被她洗到八千元，內心竊笑再竊笑「老天眷顧我嗎？！」原來就是這種舒心感啊！但隔天先生上班前卻跟她表白說：「昨晚洗到八千元，是不是很開心呀？那天聽到我媽跟你說，洗到我爸掉的錢，覺得你好像很不喜歡輸我媽的感覺…」。

文章一曝光立即引發熱議，很多網友紛紛表示「老公不錯呦」、「這老公好耶」、「很可以的老公」、「老公很貼心」、「好吧！這個老公過關」、「老公很會察言觀色耶，給100分」、「求生技能很強，給過」。

也有不少網友回應「這樣不錯，故意把錢放在衣服內，讓老婆驚喜」、「先生讓你有小確幸的感覺，也太可愛了」、「會不會明天換你婆婆洗到兩萬，他老公也不想要輸」。

不過，也有許多網友感嘆「我都洗到我自己的錢，因為我老公口袋從來沒放錢」、「我都只有撿到零錢而已」、「我也想洗到千元大鈔」、「好羡慕喔！洗了30年衣服沒撿過錢，倒是有發票跟衛生紙讓我洗到抓狂」、「每次都只洗到衛生紙」，還有網友開玩笑的說「洗到保險套會怎樣嘞？」