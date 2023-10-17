妹妹男友頻繁蹭飯「開冰箱、喝飲料」當自己家 姊怒：超沒規矩

情侶進入穩定交往後，通常會將對象帶回家介紹給家人認識，試試水溫希望家人能接納自己的交往對象。不過日前一名女網友在「匿名公社」發文抱怨，自己並不喜歡陌生人到家中，但自從妹妹交了男友後，她的交往對象三天兩頭到網友家中蹭飯吃，讓她直言「一個陌生男子在家裡閒晃很不舒服欸」。

原PO表示，如果是家裡有特殊一點的烤肉聚餐，妹妹叫男友來她沒什麼意見，但最近她男友竟每周至少三天下班直奔原PO家中吃飯，爸媽雖有點傻眼但畢竟秉持著來者是客的禮節並未與他計較，但原PO則感到渾身都不對勁，「感覺就多了一個陌生人在我家吃飯」。

更令原PO不能忍受的是，妹妹的男友非常沒規矩，在沒有事先詢問之下就徑直打開冰箱把原PO的飲料喝掉。之後原PO實在忍無可忍無奈與妹妹攤牌，希望她男友可以不要一直來，不料妹妹一聽直接爆走，說原PO太小氣，認為只是吃飯而已，還威脅原PO表示這樣的話自己以後都不回家了，讓原PO傻眼「這是我家欸！我到底為何要一直容忍一個陌生人把我家當自己家？」

貼文一出，網友們也認為對方非常誇張，「到底什麼腦Ｘ去另一半家，敢直接開別人家的冰箱？還直接吃別人東西？」、「就算是一家人也不能亂拿別人的東西吃，這樣沒品的人變親人會很可怕，拜託爸媽去說」、「最討厭沒經過我同意拿我東西的人」、「這種蹭飯的真的很討人厭」、「男的問題比較大，沒禮貌的傢伙」、「我是覺得偶爾去人家家裡吃飯沒問題，但是要有點規矩吧」。

此外，也有網友提出建議，「直接講不用客氣，妳又沒欠他」、「妹妹男友不知輕重與禮貌，而最應該出面處理的是妹妹」、「不過這也要看妳爸媽的意願，如果都不歡迎的話就從今天開始買便當就好，不然就外面吃完再回來」、「很簡單啊，要他一起出錢啊」、「對付蟑螂就是買人頭便當就好，或是打聽一下不愛吃什麼就天天煮那些」、「只能請爸媽把妹妹連同廢男友一起請走」。