摔下樓梯流產…監視器抓到婆婆「超瘋惡行」 人妻淚訴：這輩子無法再懷孕
一名媳婦發文控訴，忍了三年，終於對婆婆發飆了，結婚以來對方總是不給好臉色，後來更因為原PO從樓梯摔倒，腦震盪加上流產，家中監視器拍到婆婆的「惡行惡狀」，讓她忍無可忍，甚至對婆婆撂下重話：「我恨死妳了！」
原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，因為婆婆不喜歡自己，婚後她就和老公搬出去，後來懷孕了，老公擔心她一個人在家不安全，就請原PO爸媽來陪伴，同時家裡裝上監視器。結果某天，原PO爸媽出門買菜時，她不小心從樓梯摔下來，不但腦震盪，四個月的孩子也沒了。
後來送到醫院，婆婆一直罵原PO和自己父母，而且用詞很難聽，結果老公對婆婆說，「妳應該不知道我家有裝監視器吧？」原來，婆婆趁原PO爸媽去買菜的時候，找到機會進入她家，並倒油在樓梯上，造成她摔倒流產，似乎認為原PO失去孩子，就會離開這個家，殊不知這一切已被錄下，婆婆瞬間訝異閉嘴。
更讓人生氣的是，婆婆事後還四處在親戚間亂說話，原PO氣到當面找對方對質，直呼：「原來是妳在搞鬼，我這輩子無法再懷孕，也是妳造成，我就等著妳的報應，妳死了我也不會回來拜妳，更不會送妳，妳怎麼對我，我就怎麼對妳，我恨死妳了！」語畢轉身離去，老公也在旁一旁附和：「媽，人在做天在看，妳自己好自為之」。
網友紛紛表示，「怎麼會有那麼惡毒的巫婆，害死一個小生命，她真的會有報應」、「這是什麼劇情，太可惡了」、「妳老公很棒」。也有人建議原PO既然有證據，可以考慮提告，以免婆婆又越線。
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