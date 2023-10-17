女友要求管理婚後財產「房、車都登記她名下」 網急喊：萬萬不要

在台灣，夫妻財產制分成需訂立契約、具約定性質的共同財產制、分別財產制，以及無須訂立契約的法定財產制，而台灣有9成以上的夫妻皆採用法定財產制，婚前、婚後財產都屬於各自名義者所有，若無法證明名義歸屬，則為夫妻共有。日前一名網友表示，女友說婚後原PO要將房、車登記到女友名下，收入也要上繳，讓他不禁好奇，大家婚後都這樣嗎？

原PO在PTT上發文，表示女友最近開始催婚，還提醒原PO要將現在的房、車登記到女友名下，且日後收入都要全數上繳，自己不能有現金跟信用卡，一切生活中的日常開銷皆須向女友申請，女友則會每個月發零用錢給原PO，女友還表示身邊的朋友也都是如此，因此他好奇詢問，「現在這時代婚後財產全給女方管理的多嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示搞不懂，「你這聽起來比較像奴隸制」、「憑什麼要登記到女方名下」、「不動產為什麼要登記給女生，只有薪水上繳還好」、「女生最常說的一句話：我身邊朋友都這樣」、「什麼年代了還在錢都給老婆」、「自己賺的自己花，我實在搞不懂為何要過戶」、「我爸是這樣，但我勸你萬萬不要這樣」、「你可以說，你周圍沒有這樣」。

不過也有許多網友分享遇過的真實案例，「真的，這樣的男人最man了」、「比你想像的還多」、「超多」、「我朋友花錢都要開收據，跟老婆實報實銷」、「很多，出乎意料的多」、「工程師不少這種還會說這樣就不會亂」、「我可以跟你說，你女友沒騙你，都這樣」、「我上一輩叔叔就是錢房車都過給太太管」、「很多啊，領零用錢叫老婆大人」、「到7年級都應該蠻多的」。