幻想擁有自己的房間？他曝辛酸感想：無法滿足基本需求就不要生

大家都曾幻想過擁有屬於自己的房間嗎？一名從未有過自己獨立房間的網友在Dcard發文分享，好不容易把存到的錢拿去買一間屬於自己的小套房，花好幾年早上做正職、下班做網拍、假日去打工，原PO曝辛酸心聲「沒辦法滿足孩子基本需求就不要生，孩子不能自己選擇出生環境。」

原PO透露從小生長在一家五口的家庭，房子是買快50年的兩層透天厝，兩間房的格局只能3人睡一間、2人睡一間，而且小時候發現班上同學幾乎都有自己的房間，只要原PO說沒有自己房間，對方就會很疑惑或是驚訝。原PO表示「有自己的房間」可能對很多人來說很平常，但對某些人來說是求之不得的事。

貼文一出，許多網友紛紛表示同感，「一直到30幾歲還是跟姐姐同房」、「我也是從小就沒有自己的房間」、「恭喜買房，沒有自己房間+1」、「從小跟爸媽擠一間房」、「我家也是，很能懂你的感覺」。

一部分網友認為這種情況也是促使自己買房的動機，「努力掙錢投資理財，努力成為更好的人」、「後來一樣有了自己的房子，覺得有自己的空間真的太棒了！」、「沒辦法選擇家人，出社會工作後，寧願搬出去租房子，至少還能決定自己的人生」。

原PO最後還表示，雖然感謝爸媽辛苦把我跟弟妹拉拔成人，但還是想對想生小孩的人說，沒辦法滿足孩子基本需求就不要生。有網友附和，「自己的空間真的非常重要，我也認同若家裡空間不夠，就不該生小孩 還生到兩三個」、「一定不要讓我的孩子覺得委屈，起碼我以前受的委屈，我不要讓我孩子跟我一樣」。