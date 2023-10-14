穿「人生第1件比基尼」玩墾丁！ 女PO照慘被分手「原因超瞎」：被看光了

有需要這樣？最近有一名女網友分享，她在連假時去墾丁玩水，也買了人生第一件比基尼，結果開心發IG限動時，男友竟然表示「妳已經被看光，也不值得了」喊分手，超瞎理由讓網友都直呼「哪來的怪人，恭喜妳分手」。

女網友在網路論壇「Zuvio」上發文，連假時去墾丁玩水，買了人生中第一件比基尼，她表示自己有身材，但是不敢穿，因為會感覺有人一直盯著胸部看，讓人感到很不自在。

女網友也開心今年終於突破了，男友也同意讓她去墾丁穿。她穿好之後就在更衣室拍照和限動，因為覺得都穿了，「是歷史偉大的一刻」，因此想要紀念下來。

沒想到男友發現她穿比基尼拍限動，當場大走心，表示原po不尊重她，甚至氣到喊分手，並認為男生看到比基尼都會幻想，無法接受別人看著她耍色，雖然原po已經不斷道歉，男友很堅定要分手，更直言「妳都被看光，也不值得了」，讓原po相當傻眼。

此文一出也引起網友熱議，「本日最扯獎」、「什麼清朝男友，快把他埋回去」、「哪來的怪人，恭喜分手，去海邊還不是也給人看到」、「很棒啊，這種還活在上一個世紀的男生，分了就算了，控制慾和佔有慾超強，這樣就會想分手 」、「分了也好啦，之後肯定還會有很多問題」、「支持妳」。