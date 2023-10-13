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單親媽帶男友去家長會當眾喊「我不是親生爸」 網卻力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
單親媽媽抱怨男友不肯當女兒的爸爸。示意圖／Ingimage
單親媽媽抱怨男友不肯當女兒的爸爸。示意圖／Ingimage

近年離婚率越來越高，單親家庭也隨之大增，離婚的父母若是各自結交另一半，對子女而言，在稱謂上也會是一個問題。一名單親媽媽抱怨，近日請男友陪她參加女兒家長會，男友卻直接說「我不是親生父親」，白目舉動讓她覺得不解，甚至擔心女兒因此被嘲笑。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是一名單親媽媽，近日請男友陪同一起參加女兒的家長會，當老師點名兩人發言時，男友竟當眾說「我不是親生父親」，導致全場一片尷尬。

該網友表示，雖然這是事實，但不需要在這個時間點說出來，女兒還很小，可能會因為父母離婚而被嘲笑，男友卻堅持「不是親生的就不是親生的」，該網友說，「他平常雖然對女兒很好，卻不希望女兒叫他爸爸，為什麼要這樣呢？我真的不懂欸」。

其他人則留言「只有我覺得很奇怪嗎？還只是男友，而不是已經結婚了，怎麼就會要對方承認當爸爸了？好歹也是結婚後或已經有結婚打算了才這樣做吧」、「他不是接盤俠」、「如果只是男友而已，女兒叫爸爸會不會太早，他可能分得很細，對父母的稱謂特別在意，不想要當非親生子女的爸爸吧？」

有類似經驗的網友留言「我爸媽離婚，他們後來新交的對象我也一律叫叔叔 阿姨，不管對方對我多好，反而我爸沒責任心，但對我來說爸爸媽媽這稱謂就是親生的才會叫，但妳男友很不會看場合，可以委婉的說是叔叔即可，沒必要在眾人面前說不是親生父親吧，看起來是只想談戀愛，還做不到愛屋及烏，不然這樣的舉動很有可能讓小孩在學校受到異樣眼光，也沒在乎小孩當下窘境」。

爸爸 離婚 親生子女 Dcard

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老樣子／李進文｜老

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