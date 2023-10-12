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媳出遊回家驚見公婆「10天份」未洗衣物 網全搖頭：超噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友分享，公婆因她連假出遊不在家，便堆了10天份的衣服不洗。示意圖／ingimage
有女網友分享，公婆因她連假出遊不在家，便堆了10天份的衣服不洗。示意圖／ingimage

不少人在出遊前，會先將家中衣物洗好並晾乾，以免衣服在多日後產生臭味。近日，有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，自己連假出遊好幾天，回家後竟發現公婆的衣服堆了10天沒洗，只等她回來處理。

原PO表示，她最近連假出遊好幾天，回家後才發現公婆因媳婦不在家，竟將所有衣褲堆放在洗衣桶10天，使她怒將事件經過寫下。然而，讓原PO更傻眼的是婆婆自稱有潔癖，使她忍不住直言「就等我這個媳婦回家做家事？她說自己有潔癖！那怎麼有辦法忍受自己的內衣褲，就這樣放在洗衣桶裡面10天！莫名其妙！」

貼文底下，許多網友認為婆婆的行為太噁心，「這樣子的公婆心態很不好，當媳婦是免費女傭」、「也太噁心」、「也太誇張了吧，我們暑假出遊玩10天，第三天我就忍不住去找自助洗衣服了，換下來的衣服就開始有味道出現，到底怎麼有辦法放10天不洗？」、「哪有公婆的衣服媳婦要洗的道理？這樣不會很奇怪嗎？」

部分網友則建議原PO不要幫對方洗，「繼續放著，他們就不要穿」、「當作沒看到不要管，等他們沒衣服穿了就會自己洗了」、「洗自己的，然後只晾自己的」、「跟她說妳也有潔癖啊，不洗他人的衣服內衣褲」、「讓他們繼續堆，不然就叫她兒子自己去洗，只要幫他們洗過一次，那以後就會變成是妳應該要做的事」。

婆婆 連假 婆媳紛爭

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