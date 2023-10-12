男友堅持不叫外送「自己買」 她轉頭LINE小王嘆：沒生活品質

你也喜歡叫外送嗎？一名女網友在PTT發文分享，自己下班後回到家中，想吃炸雞卻因懶得出門想叫外送，不料男友及時阻止並邀她一起出門買，讓她大嘆「好沒生活品質」，更萌生了劈腿的念頭。

原PO表示，剛下班回家跟男友準備一起看劇吃飯，想說打開外送點一桶炸雞配可樂，紓解上班壓力。誰知道正在挑外送的時候，男友突然說「啊呀幹嘛叫外送，我們自己出去買就好了」，頓時讓她沉默。

原PO指出，男友似乎也讀懂她的意思，於是吐出一句「他去買就好」，隨後自己也隨便說了一家速食店，男友便出門點餐了。原PO更坦言，就在男友出門點餐的同時，自己默默點開了LINE，在對方不知道的情況下密了另一個「他」。

「其實我們可以（有）更多時間好好看劇呀」，原PO直言，只是想要兩個人一起待著的感覺，心裡總覺得為了省那麼一點點錢，「點個外送應該沒有很過分吧？」。貼文一出，有人同意原PO表示，「我懂，是我也生氣，根本不差那點錢，待在一起的時間這麼珍貴」。

然而多數網友仍看傻直呼「奇文共賞」，一面倒力挺原PO男友，「不叫外送＝沒有生活品質，我看了啥」、「心疼這種男友要為這種女孩子浪費生命」、「都幫妳出門跑腿，補妳懶惰的缺口了，還找另一個他？他才值得更好的她吧」、「第一次聽到拿外送當個性不合理由想劈腿的」、「我也不懂好端端的幹嘛硬要叫外送」。