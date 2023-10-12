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請婆婆顧娃遭嘲「沒心機公主」 人妻委屈討拍網回：她很客氣了

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，人妻請婆婆幫忙接回小孩照顧遭拒。 圖／pakutaso
示意圖，人妻請婆婆幫忙接回小孩照顧遭拒。 圖／pakutaso

婆媳間問題層出不窮，有時就算表面看似和諧，私底下又是另一套想法。一名人妻就發現原本和平相處的婆婆其實私下對她不喜，不僅嘲諷她是「沒心機的公主」，更阻止公公幫忙顧孫，讓她相當無奈。不過網友從她發文中揪出問題，直言「婆婆說話算客氣了」。

原PO在Dcard發文討拍，提到國慶連假時計畫和老公出遠門，由於同住的婆婆不愛照顧小孩，便準備將寶寶托付給自己媽媽照顧。不料出門前一天媽媽突然身體不適，想請公婆幫忙先把寶寶接回家卻被拒絕，導致媽媽只能忍著病痛等她回家。

她不滿表示，雖然早知婆婆不愛顧小孩，平時也只有她煮飯、上廁所時才會幫忙一下，但婆家和娘家車程到不10分鐘，婆婆卻以有事不方便為由推拒，她事後查看監視器也發現公婆根本整天未出門，純粹不想幫忙。昨天（11日）她又意外發現公婆的LINE對話，得知那天婆婆跟公公說她媽不能幫忙顧寶寶時還傳了一個笑得很誇張的嘲諷貼圖，更在公公說要先接小孩回來的時候，直言不想幫她這個「沒心機的公主照顧小孩」、「自己的小孩自己去接」、「你敢給我去接試試看」。

對話讓原PO發現婆婆的真面目，頓時猶豫該不該和老公坦白，也委屈自己和婆婆雖然不是特別親近，但該有的禮貌都會做到，也會稍微聊天，平時請她幫忙顧寶寶時婆婆也是微笑應好，「沒想到她私底下感覺是討厭我的」。

文章發出後引發熱議，網友一面倒狠批原PO「公主無誤」、「好可怕」、「婆婆說沒心機的公主已經客氣了，就恐怖公主」、「我覺得你不爽記仇到還去看監視器比較恐怖」、「看人手機訊息，懷疑對方所以看監視器，其實妳這些行為我覺得更恐怖」、「自己的孩子自己顧吧！說真的長輩沒有義務要幫忙」、「有公主病沒公主命， 第一次在dcard站婆婆那邊，獻給你」。

有網友也質發原PO「怎麼會看到那麼完整的訊息」，指出手機螢幕接收訊息通知「看不到手機持有人回覆」，除非原PO直接點進對話框偷看。有人也提出疑點，認為公婆對話應該是在原PO接到小孩前發生的，不太可能等到連假結束還被原PO看到通知，如果不是創作文，就是加油添醋想讓大家砲轟婆婆，沒想到翻車了。

婆婆 公主病 Dcard 國慶

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