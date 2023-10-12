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早餐要吃500元！男開心和曖昧對象聊天 妹子爆「1句話」他瞬間冷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友認為女生的回應讓他很解，但其他人也認為男網友的講話方式有問題，有點太過油膩。 圖／canva
男網友認為女生的回應讓他很解，但其他人也認為男網友的講話方式有問題，有點太過油膩。 圖／canva

現今社群網路發達，加上很多人的環境很難認識異性，會嘗試用交友軟體來認識新朋友，但是也因此出現了許多千奇百怪的故事。近期有一名男網友認識了一位女生，但對話中卻讓他直接「冷掉」，甚至還被對方嗆「追女生都不付出」、「什麼邏輯」，網友看完也受不了，狂讚原po「你很清醒，給你一個讚」。

男網友在Dcard發文指出，他最近與一個女生聊天，在某一天早上他關心了對方「早餐吃了沒嗎」、對方先是簡短的回應「滿堂、不餓」，原po則說「妳空腹我會心疼」，然而對方就直接了當回應「那只能轉個500元看看心意」，原po表示「可是直接匯感覺很怪」。

接著女生又繼續說「我前任之前是會幫我叫外送，不然就轉帳讓我自己花」，原po表示自己也會，但是因為還沒有在一起，連出去都沒有過，這樣感覺有點太快，這時女生突然爆氣，嗆他「你追女生都不付出喔？」，原po這時也很傻眼，直接回嗆「會是會，但像這樣要吃相難看，抱歉解掉了」。

原po也跟對方坦言「這樣直接要求太解了，妳也找不到真愛，他可以這樣花錢對妳，也可以花錢對其他人，甚至是嫖」，女生看完後又酸「蛤，什麼邏輯超好笑，這樣還要追女生」。

原po認為自己邏輯很正常，於是想發文看看大家看法，結果風向幾乎挺他，許多網友留言表示「你很清醒，給你一個讚」、「500塊吃飯錢都沒有談什麼戀愛，講的好像自己都不用付出一樣，在那邊丟女生的臉」、「用500就可以打發的女生還是算了吧…」、「開口就要錢跟提前任？這種就是敲盤子阿」。

但也有人有不同看法，「你有沒有想過她其實本來就對你沒興趣，所以根本不在乎怎麼樣跟你聊天，我的感覺啦…因為你講話的方式也挺解的…不好意思」、「看到對方講你空腹我會心痛什麼的，也讓人很解」、「人家就不喜歡你啊」。

早餐 交友軟體

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