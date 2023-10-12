月付15K孝親被嫌少…他怨爸媽連假偷出國 網竟一面倒大讚：幹得好

你出國會告知家人、親友嗎？近日有民眾發文抱怨，每月給家中15000元的孝親費被爸媽嫌少，結果兩人趁國慶連假偷偷出國，在日本開心打卡還把文章設限制不讓他看到，「開始懷疑自己是不是親生的」。

中秋、國慶2個連假接連報到，不少人都趁此機會出遊，不過，原PO在「匿名公社」發文，抱怨父母藉口他中秋時已回家團圓過，國慶連假就不用舟車勞頓地台北、台中跑，家裡的水電行也不打算休息，照樣開門接客，說法有理有據，原PO不疑有他便接受了父母的好意，每天靠LINE聯絡也毫無異常。

不過原PO在整理臉書時卻發現不對勁，他一個用來紀錄狗狗生活的帳號不斷跳出父母在日本玩的動態，還在京都開心打卡，連阿姨、舅舅都有留言互動他卻不知，才發現爸媽偷偷出國，還聰明地限制觀看權限，瞞著他不說，若不是漏掉他的小帳沒封，可能一直都被蒙在鼓裡。

原PO不滿表示，他每個月都給家中15000元的孝親費，還曾因「最近家裡生意不好」被說「有點少」，結果雙親卻悄悄出國，還騙他一直待在店裡只有一天出門爬山，實在不懂。原PO嘆「都開始懷疑自己是不是親生的」，稱已經把相關發文都截圖了，但仍想不出下一步該怎麼開口和爸媽攤牌。

不過一番苦水吐出後沒有人接，網友反而一面倒大讚原PO爸媽「幹的好」，紛紛留言「他們想要二人世界啊～不想要帶大燈泡去」、「爸媽是真愛，你是意外」、「爸媽是不能兩人世界自己出國玩放鬆一下嗎」、「你出門都有帶爸媽嗎」、「你終於發現了」、「拜託，能自已出國的爸媽都是天使好嗎，省事又省心」、「我覺得很棒啊！我巴不得爸媽自己出國去玩，開心就好」、「能把臉書玩到這麼厲害的老人也是不簡單」。

不少人笑曝自家爸媽也是同一德行，「我媽的行蹤只有她po文時我才知道」、「我爸媽都是已經到國外，直接發照片給我羨慕的」、「我媽是人已經在香港玩兩天了，我才知道」、「我有時候連自己的爸媽去哪兒都不知道了」、「我爸媽也在出國前七天才跟我說要出國，結果我也來不及跟」。