快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

月付15K孝親被嫌少…他怨爸媽連假偷出國 網竟一面倒大讚：幹得好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為出國旅遊示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照（記者黃仲明攝影）
圖為出國旅遊示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照（記者黃仲明攝影）

你出國會告知家人、親友嗎？近日有民眾發文抱怨，每月給家中15000元的孝親費被爸媽嫌少，結果兩人趁國慶連假偷偷出國，在日本開心打卡還把文章設限制不讓他看到，「開始懷疑自己是不是親生的」。

中秋、國慶2個連假接連報到，不少人都趁此機會出遊，不過，原PO在「匿名公社」發文，抱怨父母藉口他中秋時已回家團圓過，國慶連假就不用舟車勞頓地台北、台中跑，家裡的水電行也不打算休息，照樣開門接客，說法有理有據，原PO不疑有他便接受了父母的好意，每天靠LINE聯絡也毫無異常。

不過原PO在整理臉書時卻發現不對勁，他一個用來紀錄狗狗生活的帳號不斷跳出父母在日本玩的動態，還在京都開心打卡，連阿姨、舅舅都有留言互動他卻不知，才發現爸媽偷偷出國，還聰明地限制觀看權限，瞞著他不說，若不是漏掉他的小帳沒封，可能一直都被蒙在鼓裡。

原PO不滿表示，他每個月都給家中15000元的孝親費，還曾因「最近家裡生意不好」被說「有點少」，結果雙親卻悄悄出國，還騙他一直待在店裡只有一天出門爬山，實在不懂。原PO嘆「都開始懷疑自己是不是親生的」，稱已經把相關發文都截圖了，但仍想不出下一步該怎麼開口和爸媽攤牌。

不過一番苦水吐出後沒有人接，網友反而一面倒大讚原PO爸媽「幹的好」，紛紛留言「他們想要二人世界啊～不想要帶大燈泡去」、「爸媽是真愛，你是意外」、「爸媽是不能兩人世界自己出國玩放鬆一下嗎」、「你出門都有帶爸媽嗎」、「你終於發現了」、「拜託，能自已出國的爸媽都是天使好嗎，省事又省心」、「我覺得很棒啊！我巴不得爸媽自己出國去玩，開心就好」、「能把臉書玩到這麼厲害的老人也是不簡單」。

不少人笑曝自家爸媽也是同一德行，「我媽的行蹤只有她po文時我才知道」、「我爸媽都是已經到國外，直接發照片給我羨慕的」、「我媽是人已經在香港玩兩天了，我才知道」、「我有時候連自己的爸媽去哪兒都不知道了」、「我爸媽也在出國前七天才跟我說要出國，結果我也來不及跟」。

孝親費 父母 國慶 連假

延伸閱讀

徵婚女開高薪條件卻拒絕「年收200萬男」 網：大概只算及格

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

夫婦遊沖繩洞窟探險突遇「水位暴漲」 受困近一天釀死亡悲劇

韓國旅遊團亂象多！五日團「跑8家購物店」強逼買昂貴土產

相關新聞

月付15K孝親被嫌少…他怨爸媽連假偷出國 網竟一面倒大讚：幹得好

你出國會告知家人、親友嗎？近日有民眾發文抱怨，每月給家中15000元的孝親費被爸媽嫌少，結果兩人趁國慶連假偷偷出國，在日本開心打卡還把文章設限制不讓他看到，「開始懷疑自己是不是親生的」。

她自認普女卻開超高擇偶條件「寧單身到老」 網掀共鳴

現代社會不少人自願當單身族，可以擁有更多自己的時間也更加自由。一名網友今年25歲，她認為自己是普女，但擇偶條件相當高，她也坦白敢開這種要求的原因，引起不少網友共鳴。

防陌生人詐騙她建議房產「過戶共有」 失智母大罵：貪財！

父母親因為上了年紀而生病、甚至性格改變都是在所難免，但若是長期被自己的至親懷疑和惡言相向，任誰都會心寒吧。日前有網友在網上求助，自己的母親因為失智症嚴重，想帶她去看醫生卻被懷疑是要陷害她，甚至比起親生子女，反而更信任像詐騙集團的陌生人，讓原PO相當崩潰。

徵婚女開高薪條件卻拒絕「年收200萬男」 網：大概只算及格

剛好他認識一位在知名企業服務、年薪達兩百萬的單身友人，便開口詢問是否有意願介紹認識？未料女方卻一口回絕，表示因為這位單身朋友並非高薪人士，所以不會想認識。

她苦思要勸老公「送婆婆去養老中心」 網反嗆：有天妳也會老

一名嫁給獨子的女子上網發問：該怎麼勸老公送婆婆去養老中心？PO文一出，卻遭到多數網友反嗆及反酸，認為原PO的婆婆好手好腳也沒有生病，做媳婦的這樣要求實在太不厚道及有失孝道。

潔癖小姑一來就嫌房子髒 狂挑數十處碎唸讓人妻好頭大

結了婚之後，夫妻之間就是兩個家庭的事，不只可能向是公公婆婆需要應付，面對其他親戚也可能產生摩擦。近來日本媒體，就有這麼一則家庭糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。