防陌生人詐騙她建議房產「過戶共有」 失智母大罵：貪財！

父母親因為上了年紀而生病、甚至性格改變都是在所難免，但若是長期被自己的至親懷疑和惡言相向，任誰都會心寒吧。日前有網友在網上求助，自己的母親因為失智症嚴重，想帶她去看醫生卻被懷疑是要陷害她，甚至比起親生子女，反而更信任像詐騙集團的陌生人，讓原PO相當崩潰。對此，許多人在貼文底下留言解方，提醒原PO切勿再拖。

原PO在FB社團「匿名2公社」發文表示，她的母親隨著年紀增長，失智症的情況越來越嚴重，雖然想帶她去看醫生，但只要提起母親便會大吼大叫不配合，甚至懷疑原PO是要陷害她、讓她因精神障礙而被法律判定為無行為能力人，而原PO雖然還有兩個姊姊，無奈她們對母親不聞不問，也幫不上忙。

更糟的是，因為原PO母親名下有棟地段不錯的房產，最近突然冒出2名陌生的男女對她噓寒問暖，母親也相當信任對方，原PO擔心她遇到的是鎖定獨居老人的詐騙集團，便向母親提議將房子過戶給她、或是讓母女四人共同持有，卻被母親曲解成貪圖她的財產，從此更加防範原PO、態度冷落，就連原PO一片孝心想幫她辦護照帶她出國，也不肯給她身分證和照片。

原PO對此感到心寒，作為親生女兒，每個月也都有匯錢給母親，卻總是被對方當成壞人，她很苦惱，是不是只有斷絕往來才能解決問題呢？

有網友提醒原PO，母親的態度可能是生病導致，「妳媽媽應該有老人癡呆的問題及被害妄想，如果無法送醫請強制送醫」、「最好趕快做鑑定，不然怕以後問題更多」、「失智症會有被害妄想，行為也會因為生病而有所改變，您的媽媽不是不信任妳，而是生病了，妳一定會覺得難過，但一定要尋求幫助，無論是長照或安養機構」。

而針對原PO母親的病情及財產處理，有網友提供相關資訊，「配合長照的居服員或照護員很能哄失智的老人，再趁機帶她去看神經內科跟身心科。不過最終你會沒辦法照顧，就只能依靠安養機構了」、「妳的房子可能已經被過戶了，趕快去地政局查詢一下」、「強制送醫再去法院申請禁治產宣告」、「我猜她已經出現精神方面的問題，沒有病識感也太晚治療，所以要她自願接受治療不容易了...可以找你姐姐一起處理禁治產宣告」。

根據台灣法律網姜智逸律師的文章所述，「禁治產宣告」是指對於心神喪失或精神耗弱，導致於不能處理自己事務的人，由法院依本人、配偶、最近親屬二人或檢察官之聲請，宣告禁治產。宣告禁治產之後，受禁治產宣告的人就成為法律上無行為能力人，必須由監護人代為意思表示，並代受意思表示。

常見到的失智老人、植物人或其他有精神障礙的人，如果放任他們隨意在社會上處分自己的財產，恐怕會被騙，因此法律規定受禁治產人必須由監護人負起管理受禁治產宣告人財產的責任。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線