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她自認普女卻開超高擇偶條件「寧單身到老」 網掀共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
有一位25歲的網友自認為是普女，但擇偶條件開得相當高，她也坦白敢開這種要求的原因，引起不少網友共鳴。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
有一位25歲的網友自認為是普女，但擇偶條件開得相當高，她也坦白敢開這種要求的原因，引起不少網友共鳴。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

現代社會不少人自願當單身族，可以擁有更多自己的時間也更加自由。一名網友今年25歲，她認為自己是普女，但擇偶條件相當高，她也坦白敢開這種要求的原因，引起不少網友共鳴。

一名網友在Dcard「感情板」發文，一名網友認為自己是普女，今年25歲、BMI 20，長像是清秀可愛型的大眾臉，看了順眼但也不會有印象的類型，月薪大概4~6萬之間浮動，月休8天，家境普通但也不需要別人養，偶爾會有1~2個追求者，而她的擇偶條件標準相當高「就是被罵爆的那種」，專情個性合、身高180公分、月薪10萬以上、家人好相處、外表她覺得帥、家境好有後援，她以前曾交過一任男友有99%符合條件，但最後因個性不合和平分手了。

原po表示，敢開這種要求的原因是「單身的生活非常舒適自在」，絕對不是認為自己一定配得上高富帥，也不認為等夠久就能等到，相反的，她已經做好單身到老的準備，她也很清楚自己大概只能配到普男，170公分左右、長相普通、月薪不到7萬、家境普通，但或許個性還蠻合的男生，只不過想像跟這樣的人戀愛、婚姻與未來生活，她就完全沒任何動力去努力，去認識人、磨合、經營更遑論懷孕和養育小孩。

原po認為，要為了這樣的人放棄和閨蜜或家人去旅行、談心、吃美食，沒有個人的時間，不能把所有錢都砸在愛好上的生活，還要照顧伴侶情緒、避嫌和報平安，磨合生活習慣和避免吵架鬧分手「是不可能的」，若有個天菜高富帥愛上她，她當然也願意努力看看試著經營感情或婚姻，因為對方讓她認為或許放棄單身也能獲得不亞於單身的快樂，「而這是我目前能選的人不可能給我的」。

原po身邊有70歲以上的單身女生，對方看起來過得很開心，雖然年紀差很多但他們相處得很好，若未來對方有需要她也願意照顧對方，她也表示，「其實女孩們可以不用為了單身焦慮，我們可以活得很舒服快樂，你也可以」。

此文一出，不少網友有共鳴，「本來人生就是自己的，怎麼選擇真的是自己開心就好了」、「我覺得沒啥不對啊，反正人家都做好單身一輩子的心理準備了，那有什麼好嘴的，到底為什麼一定要結婚」、「可以理解你的心情！我擇偶條件不用180+，也不用超帥月薪10萬以上，只要外型不要跟我落差太大順眼就好…但跟前任分手後就找不到了，我也已經做好單身一輩子的準備了（擊掌」、「妳太善良了，居然還願意說出來，我也有說出來會被罵的擇偶條件，所以我根本不會說，反正單身也沒差」、「說句實在話，男生會留憤怒言論是因為，社會上想要談戀愛的男生遠遠遠遠多於女生」、「其實跟男生競爭女生的一直都不是其他男生，而是女生美好的單身生活喔！」。

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