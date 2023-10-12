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她苦思要勸老公「送婆婆去養老中心」 網反嗆：有天妳也會老

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦受不了與婆婆同住，要求先生送健康狀況尚可的婆婆去住養老中心。此為示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名媳婦受不了與婆婆同住，要求先生送健康狀況尚可的婆婆去住養老中心。此為示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一名嫁給獨子的女子日前在臉書匿名公社上網發問：「該怎麼勸老公送婆婆養老中心」？PO文一出，卻遭到多數網友反嗆及反酸，認為原PO的婆婆好手好腳也沒有生病，做媳婦的這樣要求實在太不厚道及有失孝道。

原PO表示，夫家在公公過世後留下一棟透天厝，因為老公是獨子，也沒有什麼爭產的問題。但她與先生在退租搬回透天與婆婆同住後，便覺得壓力大，「搞到我每次載小孩去上學後，都不想回去」。原PO並說，婆婆不是在廚房就是在客廳，偶爾也會催她回家吃飯，經常會煮很多的婆婆，還放很多鹽和調味料，讓原PO懷疑是故意想要害她跟女兒。

除了做飯，原PO也嫌棄婆婆家事做得不好，認為拖地時太濕，「我女兒已經滑倒好幾次了」。林林總總的原因，讓原PO對於與婆婆同住這件事，再也不願意妥協。她還透露先生對此事的看法，先生要求她要包容婆婆，「連女兒都說爸爸變了，不愛我們了」。

原PO最後向先生下最後通牒，表示若不送婆婆去養老中心，就帶女兒回娘家，結果先生表示，要給他一點時間。

原PO為了讓先生同意她的建議，還上網找了多家養老中心的資料，表明婆婆在養老中心除了吃住、醫療不用煩惱，還可以交朋友，並且過世公公的錢也一直由婆婆掌管，「相信存款絕對夠，加上公公還有留股票給她，如果不夠再賣股票就好，我們不會花到錢，但老公還是說給他點時間考慮」。

網友見文紛紛表示，媳婦的建議實在是「乞丐趕廟公」：「順便把你爸媽一起送去，三個人有伴」、「希望以後你老公死了，你女婿也叫你女兒把你送去養老院」、「伺候你還要被你嫌！你婆婆又沒怎樣好手好腳，幹嘛去養老院？你這女人！心怎麼那麼壞！有一天你也會老」、「有骨氣就搬出去住」、「沒本事買房就認命」。

媳婦 婆婆 養老

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