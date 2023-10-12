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「媽媽姊姊幫理財」老公婚前存摺剩千元妻傻眼 網揪一細節：要交待清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小夫妻經濟拮据示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小夫妻經濟拮据示意圖。圖片來源/ingimage

小時候拿到壓歲錢，媽媽常會說「幫存起來」，然後，就沒有然後了。有位人妻抱怨老公婚前的薪水，也被媽媽和姊姊徵收，說「幫他理財」，婚後有了小孩，小夫妻想要回存款，看到存簿摺餘額只有一千多元，超級傻眼。

原po在爆料公社發文，說老公婚前薪轉戶存簿在媽媽、姊姊手上，每月會另外給他一萬九，但是這些錢要支付房租、停車費、水電、瓦斯、管理費等，其實所剩無幾。如今他們結婚了，小孩也出生了，小夫妻想拿回老公之前存款，卻被姊姊質疑「死要錢」，還嗆弟弟「一個月19000為什麼沒積蓄？」，後來他們拿回存簿，卻發現餘額只剩一千多元。

po文釣出不少過來人，「我老公婚前薪水交給姐姐管理，結婚時存款0元」、「老公婚前薪水交給婆婆打理，婚後戶頭只剩23元，婆婆還說我老公欠他錢，原來拿給婆婆的一律變家用，提領出來買車...都算跟婆婆借的」。

網友質疑，「其實是說你老公薪水多少？25000？還是52000？要交代清楚，如果一個月薪水2萬多，其他的是孝親費也不為過」、「理財，可以要對帳單吧，如果沒有只能看妳老公要不要翻臉了」、「先釐清薪水一個月多少？再來談當初交付給阿母的時候說的是孝親費，還是要阿母幫忙存」。

網友表示，「自己的錢都不能管，這種的敢嫁？」、「到底是多不熟，就可以結婚？」、「錢沒有不見，只是變成媽媽姊姊喜歡的樣子」、「自己不管錢，會發生這很正常，大家覺得意外嗎？」、「說個笑話，紅包媽媽先幫你收起來」、「給媽媽管就是孝親兼家用了，只是老婆不爽想要回來而已，婆媳問題從錢開始」、「錢只有握在自己手上才叫做錢，別人抓著那叫討」。

理財 薪水 壓歲錢

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一句好話

有時，幫助後進的最好方式不是開路，是讓路。

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