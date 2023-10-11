保全被住戶4歲女童問為何爸爸晚上都欺負媽媽？ 網：勿管閒事

或因居住空間不足，或因父母認為小朋友還小，不了解男女之間的性愛情事，有時小朋友的提問會讓大人們不知怎麼回答，因為小朋友是用自己認知的方式詮釋他們眼見的事情。一位在社區大樓任保全的男網友，突然被社區內某住戶4歲的小朋友問到「為什麼爸爸晚上都會欺負媽媽」時，不知要怎麼回答，因為這小朋友問題太奇妙，原PO無法應付，只能在社群平台上發文「求救、求解」，原PO也「好怕小朋友在她父母面前問原PO這個問題」。

原PO在Dcard上貼文表示，有天這位小朋友問他說，「為什麼每次晚上爸爸都要欺負媽媽，問媽媽都說，不知道去問爸爸？爸爸都說，以後長大就知道」，原PO回說他也不知道；小朋友又問「可是爸爸說，長大就知道了，你不是長大了」，「可是媽媽有時候都會又哭又叫的，不然大哥哥可以幫幫媽咪嗎？以後媽咪被欺負，大哥哥你要幫媽咪哦」、「以後媽咪被欺負我打電話給你，或者叫媽媽找你，你幫忙保護媽咪好嗎」，原PO心中大喊「就你爸就在跟你媽…」但口中回小朋友說，「不行喔，你爸爸會吃醋欸，大哥哥要忙了，你自己先玩喔」，匆匆結束這段對話。

有網友看完貼文後，喚起小時候的記憶，「我小時候跟爸媽睡，看到爸爸壓在媽媽身上，會去打爸爸的背叫他不要欺負媽媽」、「跟她說，爸爸媽媽要給她生弟弟妹妹」、「小時候我爸媽行房聲音太吵，我被吵醒氣得不行拖著小被被走到他們房間門口說吵死了啦」，也有人表示還是要告知一下小朋友的父母親，「你可以跟女孩的媽媽說，妳女兒跟我反應，她得知妳被丈夫欺負，很替妳抱不平，跑來跟我講，妳有需要我幫忙打113？這樣對方母親應該能懂，也能真正避免有問題沒人協助」。

有網友覺得「應該跟她爸爸稍微聊一下比較恰當吧，男生跟男生比較好開口」，當然有人覺得還是不要管太多，「古今中外不好回答的問題之一，爸媽都沒辦法解釋了，更何況你是外人」。