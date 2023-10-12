潔癖小姑一來就嫌房子髒 狂挑數十處碎唸讓人妻好頭大

結了婚之後，夫妻之間就是兩個家庭的事，不只可能向是公公婆婆需要應付，面對其他親戚也可能產生摩擦。近來日本媒體，就有這麼一則家庭糾紛。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名鈴木的39歲女性，過去結婚了十年，並想辦法在工作與顧家之間維持。其中一部分，也是多虧公公婆婆的幫忙，才能讓婚姻生活持續下去。

然而，相對於和公公婆婆相處沒什麼大礙，鈴木卻一直和小姑合不來。鈴木因為平常還要上班的關係，家中未必都能保持整齊乾淨，有一次婆婆和小姑來拜訪時，鈴木主動說實在忙得沒空整理，所以家中的環境有些髒亂，婆婆聽了之後，只是笑笑的帶過去。

然而，小姑卻在這次來訪中，幾乎翻遍整個家裡的角落，並且把鈴木叫過去，對著她訓話「這個地方應該要這樣清理」、「這個地方不能這樣擺」等等，一口氣狂挑了十幾處毛病，從打掃到衣服怎麼折、冰箱怎麼擺等等，都有一堆意見。

鈴木曾經表示，雖然家裡髒亂，但是可以請人來打掃，不過小姑認為掃除這種事，不應該特別花錢，因此要求鈴木和她一起進行大掃除。最後雖然辛苦，但倒是有把家中清潔乾淨，只是如果未來繼續被說三道四，恐怕又會影響到情緒。