媳婦想賣嫁妝小姑卻稱「須夫家同意」 網批：沒法律常識還吃相難看

夫妻會因為金錢、財產爭吵，婆媳、姻親之間更有可能為了錢財失和。一名女網友有一輛汽車作為嫁妝掛在她名下，由於不常開車，近期打算賣掉，但小姑卻指該輛汽車的所有權婚後為夫家的，讓原Po直呼不合理，網友們也直批小姑「吃相難看」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚時父親給自己買了一輛汽車作為嫁妝，掛在她的名下，由於婚後開車頻率低，每當婆家人想用車時，都抱持著「都是一家人」的心態讓他們使用。原Po近期考慮將該輛汽車賣掉，小姑卻說車當初是嫁妝，因此婚後的所有權便為夫家所有，需要取得夫家同意才能賣，讓原Po質疑嫁妝的所有權在婚後就不屬於自己嗎？

許多網友告知原Po婚前財產是私有的，要賣不須過問夫家，並直批小姑不但沒有法律觀念且吃相難看，「名字誰的就誰的，沒什麼好說的」、「那聘金拿來啊」、「登記是誰的車就是誰的，更何況還是婚前財產」、「小姑法律常識如此不足，真是丟人現眼」、「資產在妳名下，去留自定，話說⋯小姑沒有受過教育」。

此外，網友也建議原Po不要再讓夫家的人用車，並趕快將車子賣掉，避免生更多事端，「吃相難看，一開始就不應該借他們用車」、「車子不該借人，因為罰單都算妳的，不常開就快賣掉」、「建議趕緊處理掉，省得讓他人使用掛責任＋耗損＋牌照、燃料稅自負，還要被找碴…吃力不討好，還會養成軟土深掘的人」、「提出單據（燃料稅、保險）請小姑說明，並告知到車子登記在妳名下，本不應該讓其他人開，否則出事誰負責」。