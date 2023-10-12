腦容量過低？「無能老公」看電視耳朵就關上、交辦3件事就無法處理

太太見聞錄！ ● 小孩肚子痛叫救護車，救護人員問「幾歲？ 」， 他居然回答「33歲！」，誰在問你的年齡啊！ ● 無法看有字幕的電影。同時兼顧畫面和字幕似乎很困難。 ●分身乏術當機就算了，有時還會惱羞成怒，自己把自己逼入死角。

圖/東販出版提供

就連傳統手機也有裝載多任務處理功能，但老公們無論過了多久都還是只有單一任務處理功能，容量少成這樣究竟是怎麼一回事!?

看電視的時候耳朵完全關起來。到底是多好看的內容啊？一看畫面居然是廣告！老公在折衣服時跟他說話，他卻回「等下再說」，這麼簡單的工作哪需要用到耳朵加腦袋啊！（雖然我很感謝你幫我折衣服！）

同時交代三個以上的行程就會輕微短路。「不要一次說這麼多，可以幫我用簡訊條列出來嗎？」，你的腦是幾位元啊!? 《我的老公就是這麼沒用！無能老公圖鑑》。圖／台灣東販提供

諸如此類的情況常常讓人覺得「你是白痴嗎？」，但其實不然。因為據說男性同時處理多件事的能力普遍不如女性，但是當他們的腦袋全神貫注於一件事的時候，就會發揮驚人的真正價值……一定是這樣沒錯。（←希望）

傾向與對策

順帶一提，一起看電影或連續劇時，女生總會開口想討論內容，但這種行為男生似乎無法理解，原因是因為想專心看。但就女生的角度而言，既然兩個人一起看就會想要同樂嘛。

(本文摘錄自《我的老公就是這麼沒用！無能老公圖鑑》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)