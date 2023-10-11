快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷孕六個月公婆不聞不問…她擔心無法融入夫家 網羨慕：有距離超好的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現自己無論如何與公婆相處，對方態度永遠都很冷淡。示意圖/ingimage
一名網友發現自己無論如何與公婆相處，對方態度永遠都很冷淡。示意圖/ingimage

婆媳之間相處的適宜與否，彼此的距離往往是一大關鍵。一名網友苦惱公婆永遠都對自己很冷淡，甚至懷孕六個月至今都不曾關心，讓她苦惱自己無法融入夫家，但這份「距離感」反而受到網友們的羨慕。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，自己懷孕半年以來，公婆對腹中孫子都不聞不問，且當初結婚僅有登記，也是因為婆婆不想宴客，兩家人總因為婆婆說沒空至今從沒有一起吃飯，但原Po發現，婆婆每周都會搭高鐵去探望在外地讀大學的女兒。此外，原Po曾與丈夫回家，無論是吃飯還是聊天，公婆從來不會主動叫上丈夫及自己，讓她不禁產生疑問，明明婆婆跟其他兒女都相處得很愉悅，自己好像無法融入這個家。

然而，大多數網友反而羨慕原Po跟婆家的相處模式，「妳抽到大獎都還不知道，笨喔」、「應該一堆媳婦喜歡這樣淡如水的互動....」、「沒關係，沒住一起就好，保持距離感會很美好」、「我個人覺得不關心才好」、「很多人還真的希望婆婆不要參與太多咧」。

也有網友認為，婆家之所以冷淡，問題是出現在原Po的丈夫身上，「只能說，妳婆家不喜歡妳老公，連帶也無視妳」、「正常來說應該不會是這樣的態度，你老公一定有大事瞞著你」、「所以和大兒子感情不好，不關妳的事，這樣也很好，至少不會煩妳」、「可能剛好你老公是最不被疼愛的那個，或是他們之間有過怎樣吧」。

婆婆 懷孕 媳婦

延伸閱讀

接獲密告丈夫外遇 一知對象竟是「她」讓人妻又吐又暈

準媳婦住「大山」憂公婆嫌條件差 婆婆含淚一席話引網動容：根本連續劇

有男友就沒爸爸？父嘆被女兒「降級」變工具人 網笑：比陌生人好

少子化主因是不婚不生？他揭單身最大好處 年輕人點頭狂讚：快樂一生！

相關新聞

懷孕六個月公婆不聞不問…她擔心無法融入夫家 網羨慕：有距離超好的

婆媳之間相處的適宜與否，彼此的距離往往是一大關鍵。一名網友苦惱公婆永遠都對自己很冷淡，甚至懷孕六個月至今都不曾關心，讓她苦惱自己無法融入夫家，但這份「距離感」反而受到網友們的羨慕。

【歷史散文】徐望雲／一首詩，造出一個吃人魔

任何盤點中國史上最大殺人魔的文章或資料，總會把唐朝末年「造反」的黃巢算進去。

【彥醫師的下班筆記】陳彥任／老鴨

「瓜呱！聒寡寡聒？」老鴨指著手機內的合照，什麼！那是我嗎？驚訝於平行宇宙的自己，隨即害羞地捧起卡通大臉。

老樣子／廖玉蕙｜眼花撩亂

九九重陽，晚秋絮語，廖玉蕙感慨，年過六十，問題叢生，感覺一整個世界都讓人眼花撩亂。簡媜寫給步入老年的自己，期許自己無怨、不貪、保有慈悲，希望文字是最後遺忘的東西。李進文感嘆，人能夠選擇以什麼方式慢慢變老？就跟選擇結束和開始一樣艱難。看著老人老屋老陽光，老，以迅疾或緩慢的姿態降臨，鄭麗卿越發明白了一些人生的道理。個性獨立、經濟自主的劉秀枝，則申述老閨密之必要！ 【精彩語錄】英文名字真的太容易讓人搞混了，珍妮佛、羅絲、約翰、馬克……之類的，對上了年紀的人而言，是嚴厲的考驗。當然，讓老人家最傷腦筋的還不是美髮設計師五花八門的外國名字，而是日漸模糊的老花眼……

金玉涼言

以前記者忙著挖掘消息，現在記者忙著查證消息。

幾米／空氣朋友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。