懷孕六個月公婆不聞不問…她擔心無法融入夫家 網羨慕：有距離超好的

婆媳之間相處的適宜與否，彼此的距離往往是一大關鍵。一名網友苦惱公婆永遠都對自己很冷淡，甚至懷孕六個月至今都不曾關心，讓她苦惱自己無法融入夫家，但這份「距離感」反而受到網友們的羨慕。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，自己懷孕半年以來，公婆對腹中孫子都不聞不問，且當初結婚僅有登記，也是因為婆婆不想宴客，兩家人總因為婆婆說沒空至今從沒有一起吃飯，但原Po發現，婆婆每周都會搭高鐵去探望在外地讀大學的女兒。此外，原Po曾與丈夫回家，無論是吃飯還是聊天，公婆從來不會主動叫上丈夫及自己，讓她不禁產生疑問，明明婆婆跟其他兒女都相處得很愉悅，自己好像無法融入這個家。

然而，大多數網友反而羨慕原Po跟婆家的相處模式，「妳抽到大獎都還不知道，笨喔」、「應該一堆媳婦喜歡這樣淡如水的互動....」、「沒關係，沒住一起就好，保持距離感會很美好」、「我個人覺得不關心才好」、「很多人還真的希望婆婆不要參與太多咧」。

也有網友認為，婆家之所以冷淡，問題是出現在原Po的丈夫身上，「只能說，妳婆家不喜歡妳老公，連帶也無視妳」、「正常來說應該不會是這樣的態度，你老公一定有大事瞞著你」、「所以和大兒子感情不好，不關妳的事，這樣也很好，至少不會煩妳」、「可能剛好你老公是最不被疼愛的那個，或是他們之間有過怎樣吧」。