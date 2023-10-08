有男友就沒爸爸？父嘆被女兒「降級」變工具人 網笑：比陌生人好

常有人說「女兒是爸爸上輩子的情人」，不少父親都十分疼愛自己的女兒。有一名爸爸在Dcard上分享，女兒小時候總開玩笑說要嫁給他，但自從長大交了男朋友後，就將他從「最愛」降級成工具人，讓他相當無奈。

原PO透露，女兒小時候很喜歡他，總是說長大後要嫁給他，但自從女兒長大交男友後，自己就莫名降級成工具人。原PO指出，某日凌晨兩點，女兒突然打電話請他載自己回家，途中他忽然想起對方出門前有開車，一問之下得知，女兒因考量男友家住較遠且下雨，所以先將車子借給男友。雖然原PO因半夜被吵醒略為不滿，但最後仍不敵女兒撒嬌而屈服。

原PO接著舉例，女兒有次臨時打電話稱急用筆電，強調電腦有重要資料，之後他快速帶著筆電前往現場，卻發現對方正在陪男友面試，而面試資料就在自己帶來的電腦中。多次被女兒使喚的他無奈坦言「我降級了，地位不在了…從此以後我就知道，女兒有男友就沒有最愛的爸爸了，降級成最愛工具人，唉...」。

不少網友看完文章後，認為原PO與女兒的關係良好，「感覺你們父女感情不錯啊，工具人總比陌生人好」、「沒事啦～你以前也騙走過某位爸爸的女兒」、「你甘願的話也不錯，很可愛的相處」、「拍拍，但抱歉，我笑了。這代表你們父女感情真的不錯，女兒能坦然的和你分享這些事情，大部分的父女都是女兒不願意讓爸爸知道太多事情的」。

不過，還有網友指出女兒男友的行為不太妥當，建議原PO多多觀察「從男生的年齡差距跟各種行為，看起來蠻沒肩膀的，小心女兒被騙…」、「這個男友沒禮貌...車子這種貴重物品怎麼可以就這樣直接開走，完全是禮節問題...」、「這兩件事可看出男方無論對別人，還是自己都不負責任...還不叫女兒快逃！」

另外原PO也好奇要如何提醒女兒記得避孕，擔心對方因戀愛而輕易妥協。對此，網友紛紛建議他可以用聊天的方式，與對方談論相關話題，「聊天的時候跟她說你不想太早當爺爺」、「我媽有召開家庭會議，教我們三個小孩怎麼用保險套」、「感情很好的話，建議直接說誒，彆扭婉轉的話反而沒很有效果，就說不是要阻止，而是希望女兒好好保護自己」。