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婆婆要求冠夫姓「才是一家人」 眾人白眼：活在清朝嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO說婆婆要求她冠夫姓，但被她拒絕。圖片來源／ingiamge
原PO說婆婆要求她冠夫姓，但被她拒絕。圖片來源／ingiamge

華人社會裡傳統的觀念不少，其中「冠夫姓」是過往家庭常見的問題之一。有一名女網友就透露自己拒絕婆婆希望她冠夫姓的要求，貼文一出引起眾人熱議，多數女性一面倒地不贊成冠夫姓。

這名女網友在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文寫道，當初結婚時，婆婆希望她婚後可以冠夫姓，並且說這樣才是一家人，但卻被她拒絕。原PO苦笑地說「這年頭誰還在冠夫姓，出門豈不會讓人笑死」。

貼文引來眾人批評該婆婆，「活在清朝嗎？她自己有冠嗎？」、「為什麼不是男生冠婦姓？什麼年代了？如果男的能力比較強再來說」、「婆婆是古代人？」、「冠夫姓遺產會分妳嗎？」、「若他們家族身價千億再來考慮」、「我都沒叫他冠妻姓了，好意思叫我冠夫姓」、「是一家子的傭人，不是一家人」、「冠什麼夫姓，如果結五次婚，證件很麻煩欸」、「報名字時都想鑽洞，直接老50歲」、「不管多愛，我都不會冠夫姓欸，冠夫姓到底能幹嘛？」

還有過來人分享經驗，「我就是沒冠夫姓，婆婆說我是外人。老公57年次也說要冠夫姓，我跟他說離婚要再改太累了，而且你又不是有錢可以繼承，笑死人了」、「我阿嬤還跟我媽說不冠夫姓進不了公媽龕，現在公媽龕也不知道丟哪去了，真的覺得好笑」、「都什麼年代了還冠夫姓，我結婚辦戶口時，承辦人員問我要不要冠夫姓，我直接說不要，一家人是以姓氏來區分的嗎？那不冠夫姓，小孩從母姓，不就是不是一家人，怎麼會那種觀念？」

婆婆

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