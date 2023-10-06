男友逾30歲還跟父母住 她拋問「是否不打算買房？」引網反酸

現在房價高昂，許多年輕人會選擇跟家人居住，來節省房租開銷。不過日前有位女網友發文表示，男友已經超過30歲了，還是跟父母住，疑惑「男方是不是不打算買房了？我未來只能跟公婆一起住嗎？」對此，網友反酸「妳可以自己買房」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文指出，男友已經年過30了，還繼續跟父母一起住，好奇「他是不是不打算買房子了？以後跟他結婚會有很大機率跟他父母一起住嗎？女生未來只能跟男方父母住在一起？」擔心未來結婚後，要跟公婆同住，會引發婆媳問題。

不過貼文曝光後，許多網友直言「女生也可以自己買房啊」、「妳擔心就不要結婚」、「所以妳家給的嫁妝是一棟透天嗎？我看自己買一間比較快」、「要不妳就自己先買啊」、「他要跟誰住跟妳有什麼關係？妳自己有沒有能力去外面住才是重點，永遠在打別人家庭的主意，妳自己的規劃呢？」、「女生也可以全款現金買一棟，要求男生來陪女生住喔」、「妳以為買房跟買飯糰一樣容易嗎？妳買了嗎？沒有的話就不要五十步笑百步」。