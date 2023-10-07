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自尊心超標！叫不動、沒事就躺著...你家也有無能老公嗎？
老公是怎樣的生物？
老公也有分很多種類，但基本上都有幾個共通的特徵。不妨多觀察、多跟身旁的老公或老公預備軍比較比較。
WARNING!
老公其實是自尊心超標的生物。
當老公感覺到自尊心被傷害時會立刻鬧彆扭，有時甚至會惱羞成怒，十分危險。原本就沒什麼用處的老公會幹勁盡失而變得更加沒用，對太太有百害無一利，因此務必小心別說出瞧不起他的話。另外，想拜託他做事情的時候，「去○○」的語氣會讓他覺得被命令而感到意興闌珊。因此，最好營造出「只有老公才做得到，我好需要你！」的氛圍來拜託。……太愚蠢了，怎麼可能這麼面面俱到！
除此之外，還有這種特徵！
有潛在的競爭‧戰鬥本能
3歲就熱中於英雄戰隊，國高中時期熱愛有戰鬥題材的少年漫畫。長大成人後，若是能將這個競爭本能發揮在晉升之路倒還好， 但卻藉由電玩、賽事或賭博滿足本能後無疾而終。不是叫你抓怪，是要抓住工作機會啊！
(本文摘錄自《我的老公就是這麼沒用！無能老公圖鑑》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)
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