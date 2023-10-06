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準媳婦住「大山」憂公婆嫌條件差 婆婆含淚一席話引網動容：根本連續劇

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自家妹妹未來公婆不僅不在意妹妹的家庭條件，還將她視如己出，讓網友驚訝之餘也很替妹妹開心。示意圖/ingimage
網友分享自家妹妹未來公婆不僅不在意妹妹的家庭條件，還將她視如己出，讓網友驚訝之餘也很替妹妹開心。示意圖/ingimage

不少人剛踏入婚姻時，都會擔心婆媳關係不融洽，因此初次相見時，都會希望自己能給對方家人留下好印象。日前一名陸配女網友在網上分享，自己的妹妹即將步入婚姻殿堂，本該是開心的喜事，妹妹卻擔心未來公婆看到自家環境、條件會嚇到，不料未來婆婆卻對妹妹說出了暖心的一席話，讓原PO十分意外。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享妹妹未來公婆的暖心舉動，他表示，因為妹妹和未婚夫即將結婚，妹妹的未來公婆便開了二十幾小時的路程到自家提親，原先妹妹很擔心自家住在偏遠大山，較落後的地區，怕未來公婆會不接納她的家庭條件，然而見面後未來公婆的態度卻讓原PO十分震驚。

原PO分享，自己一直很在意準親家的反應，也很擔心他們會不會因此看輕妹妹。不過後來妹妹表示，未來婆婆在看到原PO一家的生活條件後紅了眼眶，並直言「寶貝啊！原來妳小時候過得這麼辛苦，以後我不要妳再過這種日子，妳以後就是我們家的小公主」，妹妹也表示婆婆平時會帶她去做美容、逛街、購物，生日當天還會轉帳給她去買生日禮物，「她真的是把我當閨密又當閨女」。

婆婆暖心之舉讓原PO十分驚訝，貼文發布後，網友也替原PO妹妹感到開心，「恭喜妹妹得到好歸宿」、「有錢又捨得花的婆婆真是值得緊緊抱住」、「這是連續劇的劇情吧」、「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「有這麼美好的婆婆，真是稀有啊」、「對我來說是童話故事，祝妹妹幸福」、「妳妹妹真是好運氣，遇到這種把媳婦當女兒的婆婆」。

不過也有過來人提醒，「還沒娶進門很多婚前都是假象，婚後就原形畢露」、「婚前婚後」、「真正的日子還沒開始呢！有的婆婆是婚前婚後能川劇變臉的」、「婚後再看看吧」、「只能說，日久見人心，因為剛嫁過去，還是要相處久一點才了解」、「也許真正婚後就不一定了，還有生了孩子又是另一個事，但這很難說真的遇到好的也不是不可能」。

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