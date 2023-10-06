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桃園高雄遠距離戀愛僅3個月瀕臨分手 網分析：非距離而是不夠愛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友因工作與女友遠距離戀愛，沒想到僅3個月感情便出現裂痕。示意圖/ingimage
一名男網友因工作與女友遠距離戀愛，沒想到僅3個月感情便出現裂痕。示意圖/ingimage

交往中的情侶渴望每天陪伴在對方身旁，但許多情侶常因工作、留學等因素被迫分隔兩地開啟「遠距離戀愛」。一名網友與女友大學畢業後各自回老家工作，開啟遠距離戀愛，但僅過3個月便出現感情危機，驚覺距離把彼此的感情沖淡了。

一名網友在PTT發文表示，自己與女友在大學畢業前開始交往，畢業後雙方各自回桃園、高雄工作開始遠距離戀愛。原Po提到，兩人約定好一個月見面兩次，並提議工作穩定後讓女友搬到桃園一同打拼。沒想到僅過三個月，兩人已爭執不斷，女友會因原Po較晚回覆訊息而產生不信任，有時進而賭氣故意不回覆男方訊息。原Po不禁感嘆，過去以為愛可以克服一切，卻沒想到距離把兩人越推越遠，讓他陷入分手或繼續維持感情的抉擇中。

對此，許多網友認為距離不是問題，不過是彼此之間不夠愛、不合適罷了，「遠距11年路過，覺得你們不適合，不用浪費青春了」、「遠距只適合喜歡經營自己的倆人，心態要獨立、有規劃的自我經營，講白點沒有點歷練和成熟度，告吹只是遲早」、「雙方不夠獨立信任對方，無解，分吧」、「所以你覺得你們有愛嗎？我是看不出來你有在愛對方」、「同樣是先回老家工作，為什麼是要她放棄家人來桃園只為了陪你，而不是你下去高雄陪她？」

不過，還是有許多網友給原Po打氣，建議他好好與女友溝通，「台灣美國遠距兩年，今年初結婚給你參考，好好溝通，彼此信任，加油！」、「對於台灣本島，我都覺得近距離，加油吧！」、「因為疫情我跟男友在一起一個月就被迫分開遠距離兩年半，也經歷了男友因為工作整個月無法聯繫，國境開了之後見了幾次面，上個月結婚了，我們都很努力的朝著一起生活的方向走，加油！」

遠距離戀愛 女友 分手 兩性關係

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