曾遭2表哥性騷…她求助長輩卻「不了了之」 成年得知對方職業極心寒

簡直令人髮指！有台灣女生自白曾被表哥性侵的經歷，指兒時父母忙於工作，把她交給居住姑姑家的祖母照顧，不過卻成惡夢開始。她表示表哥會趁她睡覺時，嘗試把陰莖觸碰她下體，甚至叫來另一表哥教導原PO打開嘴巴企圖口交，甚至連在校都會被男同學拉開裙鍊亂摸。

原PO鼓起勇氣和最親近的叔叔訴說被性侵一事，對方卻指「我不方便說什麼」，更質疑她在編故事，令無助的她只能默默忍受黑暗時光。事情過去太久，現已成年的她不知能否採取法律途徑追究，早前她更得知原來表哥在幼稚園工作，頓感非常心寒，坦言希望大眾能多關心孩子，不想有更多人像她一樣，一輩子活於陰影下。

「我在姑姑家度過了最難熬的童年。」該女生於Dcard以「我被兩個表哥性侵」為題發文，指她念幼稚園時，父母因為工作繁忙，把她交託給住在姑姑家的祖母照顧。她在家雖然跟兩個表哥睡在同一間房，不過都是一人一張床。

某個晚上原PO沉浸夢裡，突然感到下體被異物觸碰，醒後發現大表哥做了「噓」動作，然後嘗試性侵她，想「以奇怪的方式進入」。原PO半夢半醒沒有感覺疼痛，只是覺得不舒服，但「這樣荒唐的事連續了幾個晚上」。某晚睜開眼，她發現小表哥被大表哥叫來一起玩，更清楚記得被對方教導打開嘴巴，當下才開始察覺不妥，其後每當晚上都開始畏懼回房間睡覺，不想單獨與表哥們共處一室。

原PO不敢跟他人提起這事，只期待放假前一晚母親會接她回家，不過每到周日晚上回姑姑家時，她就會瘋狂大哭，漸漸開始不與人交流，對任何事物都不感興趣，變成自閉的孩子，老師都對她行為感到苦惱。

她無奈表示，以為這些惡夢上小學搬回家後面不再發生，可惜某次和姐姐一起去姑姑家過夜時，她和姐姐、姑姑以及姑父睡同一張床，睡到一半時感到突然有手伸進其褲子，當時她不敢睜眼看是誰，只希望能趕快結束。不幸的是性侵行為不只在家庭發生，原PO憶述小時候上學時，隔壁座位男同學會在課堂期間突然把她的百褶裙拉鍊拉下，不安分的到處亂摸，「不知道我到底是多悲慘」。

種種經經歷令原PO從小到大都反覆思考，為什麼她總會不斷遇到這「爛事」，她指其個性是從經歷性侵後改變，不只偏向中性打扮，恐男症也非常嚴重，不知原因的母親還常勸她要說話、要笑，不要那樣自閉。如今原PO已經三十多歲，事件亦已過去多年，惟令人噁心片段仍歷歷在目。

原PO曾向叔叔訴說被性侵，但對方稱「這件事我不方便說什麼」，更質疑事件真偽。（示意圖／Ingimage）

原PO坦言曾經向叔叔訴說被性侵的經歷，但對方卻冷淡回應，稱「這件事我不方便說什麼」，更反問她為什麼不告訴父母，甚至懷疑她「作故事」。無助的她慨嘆，「這一切看起來多麼諷刺可笑」，又指事情過去這麼久，不知是否能夠採取法律途徑，但她希望通過自身經歷，喚醒社會大眾多些關心孩子，明言不想有更多孩子像她要一輩子活於陰影下。

貼文惹來網友公憤，紛紛勸原PO報復，「公開他們身份，讓他們社死」、「應該要在你表哥婚禮揭穿這些破骯髒事」。有人指上一代觀念是禍害受害者原因之一，「長輩總覺得是小沒關係就讓男女同住，但男孩子很早就會對性好奇，知識不足的時候，很容易發生遺憾的事」、「上一輩的人對這方面的事總是羞於啟齒，殊不知他們的逃避，讓缺乏正確觀念孩子們對這些事情愈走愈偏」。

不過有留言認為表哥做出性侵行為時的年齡很重要，因為按臺灣法例，未滿12歲者將不獲判罪，建議原PO尋求心理醫生説明，「放下這件事不是因為原諒他們，而是想放過自己」。

原PO之後補充，指叔叔只比她年長10歲，因覺得對方比較能夠理解其感受，或許能夠幫忙才告訴他。至於沒有向父母交代，她坦言是因為只要提起長輩不是，父母總會責備「你怎麼可以這樣想呢？長輩永遠是對的」。她又透露，小表哥目前已婚生子，最令人心寒的是，大表哥至今未婚，數年前她更得知對方曾在幼稚園工作，讓網友直呼「噁心」、「心寒」。

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文章授權轉載自《香港01》