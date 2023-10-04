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他怨女友中秋烤肉只出一張嘴還東嫌西嫌的 網：叫她去找她媽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨中秋烤肉女朋友都出一張嘴，東嫌西嫌，引發網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友抱怨中秋烤肉女朋友都出一張嘴，東嫌西嫌，引發網友熱議。示意圖／ingimage

中秋烤肉已經成為一種全民運動，除了當天一定會準備自己喜歡吃的食物大快朵頤之外，有些民眾在中秋前後兩天也都會在家門口擺出烤肉架，三五好友就燒烤起來。不過有人動手，就怕有人只動口碎碎念，還嫌食物內容不合意。

有一位男網友在社群平台「爆料公社」以「中秋烤肉怎麼牛鬼蛇神都跑出來了」為題貼文，抱怨女朋友「是公主還是有公主病」，都30幾歲的人了，烤肉時也不幫忙，就站在那邊像喪屍一樣動都不動，椅子在旁邊也不坐，就硬生生的站在那邊看大家烤肉，還說自己個性就是害羞、內向。

等肉烤好了，大家準備開吃時，朋友才鬧情緒說自己什麼什麼不吃，還嫌這次準備的不好吃，不只這一次，而是每次都這樣，原PO抱怨說，「我又不是妳媽，沒什麼必要非得要侍候著妳的情緒吧」。

網友們看完貼文後，紛紛留言冷回應說，「跟她說不吃餓自己，嫌東嫌西自己出去外面吃，這裡不歡迎這位大大」、「以後都不要邀她，真想烤肉，請她自己去找她媽」、「這種的多著咧，我還遇過一個不吃牛，一個不吃豬，一個不吃羊跟魚，我就不爽直接說我不喜歡吃菜，當場喝西北風就飽了」，有些人酸說「那她只能吃木炭了」、「這種人就不要再約她了」、「這叫討人厭，自以為是害羞、內向，其實根本就是沒禮貌還總喜歡結屎臉，好像都欠她多少，看了就倒彈不已」，更有不喜歡過節慶的人說，「有些植物人，吃完的垃圾也不會丟跟收拾，就出張嘴吃喝，這就是我越來越討厭大節日的原因」。

中秋 中秋節 烤肉

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