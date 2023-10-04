結婚27年紀念日跟老公同遊日本意外懷孕 她嘆又要重頭開始了

「恭喜妳，妳懷孕了！」從醫師口中聽到這樣的回答，對新婚的夫妻而言，真是天大的喜事，但對小孩已經讀大學的女網友而言，不知是喜還是憂。

原PO在社群平台「爆料公社」貼文表示，因為結婚27年紀念日，同時為了犒賞她對家庭的辛勞與犧牲，老公特別精心策畫一趟日本2人自由行，要她這趟旅行完全放鬆，因為公婆有孩子們照顧，因此不用掛心。

不過旅遊回來後，最近因為身體感覺不適去醫院檢查，醫師竟恭喜原PO說「妳懷孕了」。她隨即打電話跟老公報告這件事，電話另一頭傳來老公興奮的大喊，「我老婆懷孕了，我老婆懷孕了」之後，原PO聽到的是客戶連聲的恭賀聲。原PO這時長嘆一聲，心想「孩子們好不容易都高中、大學了，怎麼又來了一個，又要重頭開始了」。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「恭喜」、「生命的到來一定有某種意義，恭喜妳」、「恭喜，又可以重溫年輕的歲月」、「年輕人很多結婚後不生，長輩望穿好多水就是不生，所以寶貝送來妳們家好福氣」，也有人表示，「恭喜，將來讓北鼻的兄姐一起幫忙帶孩子」、「太恭喜了，會有很多人搶著帶的，媽媽請放心」、「沒關係的，我最小兒子跟最大女兒差20歲，大的會幫忙照顧小的」。

當然更有人分享自己不同的經驗，「我老大21歲，老二17歲，老三7歲，真的快瘋掉」、「我也隔20年，蹦了一個小娃娃，真的很累（自己帶+上班）」，也有人勸說，「好可怕，我生第三個就趕快結紮了」、「我生完三胎就結紮，這樣比較安全」，更多人提醒原PO「小心高齡產婦問題多」、「理論上是該說恭喜，可是身體允許嗎？高齡畢竟風險大」。