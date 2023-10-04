快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

結婚27年紀念日跟老公同遊日本意外懷孕 她嘆又要重頭開始了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一女網友的小孩已經讀大學，卻意外懷孕，不知是喜還是憂。示意圖／ingimage
有一女網友的小孩已經讀大學，卻意外懷孕，不知是喜還是憂。示意圖／ingimage

「恭喜妳，妳懷孕了！」從醫師口中聽到這樣的回答，對新婚的夫妻而言，真是天大的喜事，但對小孩已經讀大學的女網友而言，不知是喜還是憂。

原PO在社群平台「爆料公社」貼文表示，因為結婚27年紀念日，同時為了犒賞她對家庭的辛勞與犧牲，老公特別精心策畫一趟日本2人自由行，要她這趟旅行完全放鬆，因為公婆有孩子們照顧，因此不用掛心。

不過旅遊回來後，最近因為身體感覺不適去醫院檢查，醫師竟恭喜原PO說「妳懷孕了」。她隨即打電話跟老公報告這件事，電話另一頭傳來老公興奮的大喊，「我老婆懷孕了，我老婆懷孕了」之後，原PO聽到的是客戶連聲的恭賀聲。原PO這時長嘆一聲，心想「孩子們好不容易都高中、大學了，怎麼又來了一個，又要重頭開始了」。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「恭喜」、「生命的到來一定有某種意義，恭喜妳」、「恭喜，又可以重溫年輕的歲月」、「年輕人很多結婚後不生，長輩望穿好多水就是不生，所以寶貝送來妳們家好福氣」，也有人表示，「恭喜，將來讓北鼻的兄姐一起幫忙帶孩子」、「太恭喜了，會有很多人搶著帶的，媽媽請放心」、「沒關係的，我最小兒子跟最大女兒差20歲，大的會幫忙照顧小的」。

當然更有人分享自己不同的經驗，「我老大21歲，老二17歲，老三7歲，真的快瘋掉」、「我也隔20年，蹦了一個小娃娃，真的很累（自己帶+上班）」，也有人勸說，「好可怕，我生第三個就趕快結紮了」、「我生完三胎就結紮，這樣比較安全」，更多人提醒原PO「小心高齡產婦問題多」、「理論上是該說恭喜，可是身體允許嗎？高齡畢竟風險大」。

結婚 懷孕

相關新聞

婚前婚後差很多！老婆坦承「全都是裝的」 他嘆：像遇到詐騙集團

有些人身邊沒有可以認識異性的環境，於是會選擇去相親來認識對象。一名網友和老婆是相親認識的，但老婆自從結婚後就變得很邋遢，甚至都不煮飯了，一問之下老婆才說，「丈母娘要她裝一下，否則嫁不出去」，令他不禁有種遇到詐騙集團的感覺，引起不少網友熱烈討論。

結婚27年紀念日跟老公同遊日本意外懷孕 她嘆又要重頭開始了

「恭喜妳，妳懷孕了！」從醫師口中聽到這樣的回答，對新婚的夫妻而言，真是天大的喜事，但對小孩已經讀大學的女網友而言，不知是喜還是憂。

母無預警退休要家中成員每月給5千元孝親費 網：先顧好自己

有聽過「躺平族」嗎？多數人一定聽過，也認為躺平族是屬於年輕人的專利，其內涵包括「不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生娃、低水平消費」。有一位女網友在社群平台貼文表示自己的母親準備退休當躺平族，告知家中的其他成員每月提供5000元孝親費供她開銷，原PO因換工作中斷給錢，之後想自己存錢規劃投資理財，跟母親在孝親費觀念上起衝突，讓原PO覺得心很累，想問其他網友該怎麼辦？

【當代散文】衷曉煒／何妨成灰

「不信青春喚不回，不容青史盡成灰」，這二句是于右任的名句；特別是第二句，讀來英氣勃勃，炯炯生輝──對「相信歷史」的人而言...

【聯副文訊】小說家王文興辭世

以長篇小說《家變》享譽文壇的小說家王文興，9月27日辭世，享壽84歲。

【慢慢讀，詩】顧蕙倩／夏日，雨瀑

那一年，清晨突來的大雷雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。