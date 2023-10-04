母無預警退休要家中成員每月給5千元孝親費 網：先顧好自己

有聽過「躺平族」嗎？多數人一定聽過，也認為躺平族是屬於年輕人的專利，其內涵包括「不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生娃、低水平消費」。有一位女網友在社群平台貼文表示自己的母親準備退休當躺平族，告知家中的其他成員每月提供5000元孝親費供她開銷，原PO因換工作中斷給錢，之後想自己存錢規劃投資理財，跟母親在孝親費觀念上起衝突，讓原PO覺得心很累，想問其他網友該怎麼辦？

原PO在Dcard貼文表示，自己的媽媽52歲已經工作25年，去年無預警辦理退休，而且規定家庭成員包括原PO、爸爸、哥哥等，每個人每月上繳5000元當她的零用錢供生活花費。原PO原本一直都有按時給，但因換工作後，薪水變少就停止一段時間。當再度轉換工作，薪水增加時，媽媽又提起孝親費一事。原PO表示有難處，自己每個月有保險、貸款要繳，加上三餐吃外食，所剩下的真的不多，最近想把5000元存起來轉做投資理財的基金，雖然盡力跟媽媽溝通，但媽媽還是認為原PO平常「少買點東西，湊一湊就有錢可以給她了」。

原PO表示，「可以理解她的退休金可能不足以讓她養老，但她哪天用完退休金，我跟哥哥會養她」，而且原PO發自內心覺得「孝親費就是基於有能力並且自願給付的狀況下給予」，在最窮困的時候被要求給予，感覺超極差的。

網友們看文貼文後，紛紛留言一面倒地支持原PO，「可悲老人，好手好腳不工作在那邊啃後代，如果妳搬出去還跟妳要，真的可以放生」、「我覺得還是先顧好自己比較重要，至少媽媽還有一些退休金，現在一般3萬左右的薪水，每個月多負擔5000，真的很難存錢，有一些錢也比較好開始理財規劃，辛苦妳了，加油」。

雖然多數網友支持原PO的觀點，但也有人表示，「如果連5000都負擔不了，那妳怎麼獨立生活？把這5千當作固定支出，重新審視一下自己的生活支出和存款比例，真的沒辦就跟媽媽說從2500-3000開始給，妳用0和5000去吵，媽媽會覺得妳連付都不想付，很難不生氣吧」，更有網友表示，「如果妳住家裡都不給錢也說不過去」、「她真的是妳媽嗎？妳確定自己不是抱回來的？我給父母的孝親費，他們都會存起來，未來某一天還是會還給我的」。有一位網友留言質疑，原PO現在會說父母退休金用完後，跟哥哥會一起養他們，但到時兩人都有自己的家庭後，這個承諾還會實現嗎？

躺平族，躺平、躺平主義是2021年開始在中國大陸流行的網路詞語，指年輕群體中出現的「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求」的處事態度。躺平的具體內涵包括「不買房、不買車、不談戀愛、不結婚、不生娃、低水平消費」、「維持最低生存標準，拒絕成為資本家賺錢的機器、被資本家剝削的奴隸」。