婚前婚後差很多！老婆坦承「全都是裝的」 他嘆：像遇到詐騙集團

有些人身邊沒有可以認識異性的環境，於是會選擇去相親來認識對象。一名網友和老婆是相親認識的，但老婆自從結婚後就變得很邋遢，甚至都不煮飯了，一問之下老婆才說，「丈母娘要她裝一下，否則嫁不出去」，令他不禁有種遇到詐騙集團的感覺，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「匿名公社」發文，他和老婆是相親認識的，交往時對方會穿碎花長洋裝，個性對談有種溫柔的感覺，他們還是男女朋友時對方來他家也會唸他太亂要幫他整理，沒想到結婚後就完全變了，改穿迷你裙、小可愛和熱褲，冬天穿短裙或熱褲配褲襪，老婆比他邋遢10倍以上，穿過的內衣褲堆一星期才洗，客廳也到處都是她脫下來的衣服。

原po實在受不了，於是詢問老婆「怎麼跟婚前差這麼多？」，老婆這才坦誠，當初丈母娘要她裝一下，否則「嫁不出去」，也表示之前幫原po帶的便當不是她煮的，因為不太會煮飯，原po這才恍然大悟，「難怪結婚半年多，就算我拜託她都不下廚」，現在老婆肚子裡有小孩，原po很愛對方當然不可能離婚，「但還是有種遇到詐騙集團的感覺」。

網友紛紛表示，「選擇你所愛的，愛你所選擇的」、「這就是本性顯露出來了」、「這就是所謂的反差萌，你就認了吧！」、「感覺是小問題，多多溝通」、「愛就要包容，把對方的缺點當特色來看」、「這是一篇關於甜蜜的詐騙，從你一字一句我能感受到你對她的愛，這也是甜蜜的負擔」、「結婚之後才知道誰是詐騙集團（笑爛），愛她就接受，讓她慢慢改變吧！」、「讓她跟丈母娘慢慢學一點啊」。

有網友則認為，婚前裝一下很正常，「男人敢講女人！你們自己也是婚前一面，婚後一面吧」、「你確定你沒裝嗎？」、「不要講女生，男生很多也是婚後就馬上變了啊」、「一定要裝的啊！我就是靠包裝才騙到一個老公！」、「正常啦！男生女生，婚前多少都會裝一下！像我姐婚前小鳥胃婚後鴕鳥胃，我姐夫也認了」。