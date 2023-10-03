快訊

亞運棒球／爆冷！中國1：0擊敗日本 中華隊5日對手確定是中國

亞運籃球／林庭謙狂飆28分退日本 中華隊連兩屆晉4強

20縣市沒放假！小犬颱風逼近僅「這幾區」有颱風假 全台停班課一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她想賣房去環遊世界 網勸別賣：年紀大了 會租不到房子

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友經歷離婚後，最近想把房子賣掉去環遊世界，網路發問「這樣的想法會不會太天真」？示意圖/ingimage
女網友經歷離婚後，最近想把房子賣掉去環遊世界，網路發問「這樣的想法會不會太天真」？示意圖/ingimage

有一位43歲的女網友，離婚淨身出戶後靠擺地攤存錢開了店面。最近這幾年電商成顯學之後，她也加入了電商，打拼了11年，有了房子、也買了一台還不錯的車。她離婚後也交往過男朋友，但對方最後想結婚，就分手了，現在原PO單身也不想再交男朋友。最近原PO想把房子賣掉去環遊世界，問說「這樣的想法會不會太天真」？

原PO在Dcard貼文表示，自己的工作壓力很大，又需要體力，想利用年輕還有體力的時候，把房子賣掉，租一個還不錯的房子住，因為她的父母很早就離婚，「母親已經過世，而父親也從來沒有盡過應有的責任，還有一個一天到晚只會惹禍的姐姐」，房子賣掉後，錢一部份留給父親養老，另一部份自己去環遊世界，或做其他的投資。最後，原PO在文末提問說「這樣的想法會不會太天真」？

許多網友看完貼文後，紛紛留言回應表示，「不會呀，想做什麼就做何來天真」、「是我也會如此規劃」、「做自己喜歡的事」。不過，更多網友勸原PO說，「天有不測風雲，人有旦夕禍福，先別賣房子，賣了不用一年包妳後悔」、「房子別賣，房貸就當是在繳房租，至少每個月付出去的貸款是繳在自己的房子，而不是幫別人繳房貸」、「不建議賣掉房子，年紀大了，真的會租不到房子」。

有網友提出更具體的建議表示，「也許目前妳的物質生活能讓妳感覺到精神上的滿足，但中老年後的孤獨，絕對會打臉妳現在的不婚主義，起碼也要個伴陪妳渡過餘生」、「雖然結婚不見得是絕對必要的事，但如果遇到可以攜手共渡餘生的對象，也給自己機會」。

相關新聞

她因生病+小產暫停工作一年 年薪350萬老公突放話拒養

「讓另一半養個一年真的很過分嗎？」一名女網友發文表示，自己因為生病加上小產的關係暫停上班，卻被年薪350萬的老公嫌棄「不想再幫忙付任何一毛錢」。她也難過地說，在家休養都有包辦家事，甚至做到手變粗，連摸臉都會痛。貼文一出，也引發網友熱議。

她想賣房去環遊世界 網勸別賣：年紀大了 會租不到房子

有一位43歲的女網友，離婚淨身出戶後靠擺地攤存錢開了店面。最近這幾年電商成顯學之後，她也加入了電商，打拼了11年，有了房子、也買了一台還不錯的車。她離婚後也交往過男朋友，但對方最後想結婚，就分手了，現在原PO單身也不想再交男朋友。最近原PO想把房子賣掉去環遊世界，問說「這樣的想法會不會太天真」？

受不了女友出遊拍「千張照」 男崩潰：自以為仙女下凡

許多人出遊會拍照留作紀念，不過若為了拍美照而耽誤行程，或是讓伴侶、家人拍到不耐煩，恐怕會讓旅程不盡完美。日前有位男網友抱怨「女友的壞習慣是喜歡拍極致網美照，自以為是仙女來強人所難」，他崩潰表示「這點讓我很受不了，該怎麼辦？」

育兒、家務作伙來！婆婆也來湊一咖 人妻崩潰：好討厭連假

中秋連假剛結束，又將迎來國慶連假，民眾可趁連假時間好好休息，或是和家人一同出門遊玩。不過日前一名人妻發文表示，結完婚後很討厭連假，她苦訴，平日裡老公因工作關係不在家，她一人帶兩個小孩已經很累了，好不容易到了假日，還須被婆婆召喚回家，完全沒有休息時間，讓她時常一到假日前夕，情緒就會極度焦慮。

女遭家暴問月老該怎麼辦…「乩身」回覆超傻眼：大男人主義？

你相信月老嗎？近日有網友在Dcard以「史上最瞎月老廟」為題發文分享他在一間月老廟的見聞，一名女子表示自己被家暴了，詢問月老是否應該結束婚姻，月老乩身的回答則令人無言以對。

連參加男友朋友婚禮也要AA制！她果斷分手：幸好僅花3個月

有些情侶秉持公平原則貫徹AA制，任何花費都是各出各的，但並非所有場合都適合這種做法。一名女網友平時跟男友奉行AA制，但參加男友朋友的婚禮，竟也被要求各包各的紅包，讓她難忍到提出分手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。