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受不了女友出遊拍「千張照」 男崩潰：自以為仙女下凡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友崩潰表示，女友出遊太愛拍照，讓他受不了。示意圖，非新聞當事人物。圖／ingimage
一名男網友崩潰表示，女友出遊太愛拍照，讓他受不了。示意圖，非新聞當事人物。圖／ingimage

許多人出遊會拍照留作紀念，不過若為了拍美照而耽誤行程，或是讓伴侶、家人拍到不耐煩，恐怕會讓旅程不盡完美。日前有位男網友抱怨「女友的壞習慣是喜歡拍極致網美照，自以為是仙女來強人所難」，他崩潰表示「這點讓我很受不了，該怎麼辦？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他跟女友交往多年，每次女友在出遊時就會永無止境地要求他幫忙拍照，每次都得拍逾千張照片，如果她氣色不好或取景不符合期待，就會對原PO暴怒。

原PO無奈指出「女友自以為是仙女，還很完美主義，這種拍照方式很強人所難。雖然女友人很不錯，但就這點讓我很受不了，我該怎麼辦呢？」

對此，有網友挺女方，回應「可以學習如何拍照」、「拍照很正常，你怎麼不去學如何拍照修圖？」、「建議你直接報名拍照課程，學好怎麼構圖跟修圖，然後直接修圖到連她媽媽都不認識她，這樣就會很輕鬆了」、「出遊玩一天連200張都拍不到嗎？我覺得不誇張啊」、「你應該努力提升自己的拍照技巧跟修圖能力」。

也有網友支持原PO，直言「盡量不要帶女友出去玩，做點功德好嗎？大家很討厭一直霸佔景點猛拍照的人」、「分手啊，請她自己交往攝影師」、「根本是公主癌」、「我也受不了一直拍不停的人，你女友只能夠在修圖世界裡面當網美」、「你太寵她了，該放生了」。

女友 分手

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