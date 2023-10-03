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女遭家暴問月老該怎麼辦…「乩身」回覆超傻眼：大男人主義？

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多人選擇拜月老，祈求尋找到自己的另一半。示意圖/ingimage
越來越多人選擇拜月老，祈求尋找到自己的另一半。示意圖/ingimage

你相信月老嗎？近日有網友在Dcard以「史上最瞎月老廟」為題發文分享他在一間月老廟的見聞，一名女子表示自己被家暴了，詢問月老是否應該結束婚姻，月老乩身的回答則令人無言以對。

幾周前，原PO和朋友去了一間台中的月老廟，據廟方說法，月老在周六下午會「降駕」，只要付錢就能向月老「問事」。

令人驚訝的是排在原PO後頭的女子向月老乩身問事的內容，女生問：「我先生會家暴，我想問還要不要繼續這段婚姻。」月老回應：「我跟你說，女人要學會溫柔」、「要體貼、要每天笑笑的對老公！」、「俗話說：伸手不打笑臉人，就是這個道理，要笑笑的對妳先生才是。」

過程女子不斷允諾回答「是！」一切都令原PO和朋友感到不可思議，一來是遇到家暴怎麼會想到去找月老，而不是找警察，再來，月老的要女子繼續陪笑、忍氣吞聲的回覆也令人傻眼。原PO強調，這是真人真事，無意汙衊那間月老廟，但還是提醒若真不幸遇上家暴，請尋求警察、里長、勵馨基金會等協助，不要再去問月老了。

網友看了傻眼，覺得月老和問事的女生都十分荒謬：「月老真的會鼓勵受害者忍受被打嗎？」、「要是還沒輪到我我會取消」、「被家暴了自己無法決定要不要逃就已經有點誇張了，還去廟裡問」、「長這麼大還真的沒看過月老會降乩的」、「這月老是大男人主義吧」。

也有網友搞笑建議原PO應該在一旁假裝起乩，並開導那位小姐：「抱歉，剛剛那個月老是代班的，我才是真的月老，你應該快去報警，好好保護自己！」不過也有人緩頰，月老畢竟是古人，難免有傳統的三從四德觀念，也可能女方自己有問題卻故意藏起來不提，月老只是用比較迂迴的方式提點。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 月老 Dcard

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